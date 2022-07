Biobío tendrá representantes en la nueva edición de la maratón de la Patagonia

Los deportistas de la Región del Biobío estarán presentes en Patagonian International Marathon, la tradicional carrera que se desarrolla en el Parque Nacional Torres del Paine. A la fecha, hay 25 competidores de la zona que tienen su inscripción confirmada y que podrán disfrutar del décimo aniversario del evento. Los participantes viajarán desde Arauco, Cañete, Chiguayante, Concepción, Coronel, Laja, Los Ángeles, Lota, San Pedro de La Paz y Tomé.

La carrera tiene un amplio reconocimiento internacional: desde el 2012 ha sumado a corredores de más de 65 países y ha sido destacada en numerosos medios extranjeros, con denominaciones como uno de “los 10 maratones más fascinantes” (Cadena Ser) o “uno de los maratones que debes correr antes de morir” (USA Today), entre muchas otras. La única interrupción fue causada por la pandemia en el 2020, pero regresó un año después y el 10 de septiembre de este 2022 festejará un nuevo hito.

LOS REPRESENTANTES BIOBENSES

Marcela Rubio (51) fue la primera corredora chilena que completó los 6 Marathon Majors: Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio. Ella es una de las corredoras que viajará desde Concepción a Puerto Natales, la ciudad base de Patagonian International Marathon: “Nunca he estado en las Torres del Paine y me motiva conocer lugares. Especialmente, si tiene paisajes maravillosos. El deporte nos entrega esa posibilidad. Yo nunca he corrido un maratón en Chile y no quería que ser centralista e irme a Santiago, así que opté por una bien lejos”.

“Los Majors son increíbles porque corren los mejores del mundo y la gente te apoya durante toda la carrera, pero Patagonian International Marathon es en Chile y hay que tener mucha fuerza mental para terminarla, además del gran esfuerzo físico que implica. Es un tremendo desafío”, agrega Rubio, quien también destaca la variedad de distancias (10K, 21K y 42K): “Viajaremos seis personas. Algunos correremos los 42K y otros, los 21K”.

Rodrigo Correa (58) es otra de las personas de la zona que se prepara para vivir la experiencia. Él es triatleta y el trote es su gran debilidad: “Me encanta la natación y la bicicleta, pero sufro con el resto”, cuenta con una sonrisa. Sin embargo, la atracción de Patagonian Internacional de Marathon fue más fuerte: “Cuando un amigo me invitó, no lo dudé un minuto. Ahora, sin las otras disciplinas, espero disfrutar. Además, es un entorno maravilloso. He ido un par de veces a las Torres del Paine y lo encuentro uno de los lugares más lindos del mundo”.

“Nunca he corrido en un clima muy frío y creo que será un desafío para los que no estamos acostumbrados. A partir de esta semana voy a bajar la carga de ciclismo para enfocarme en el trote. Estamos muy motivados e iremos a disfrutar de la hospitalidad y de la buena comida de la Patagonia”, complementa Correa, quien también se trasladará con su esposa.

En Racing Patagonia están felices con la participación de los corredores de la zona. Stjepan Pavicic, director de la carrera, tiene fuertes vínculos con la zona: “En Concepción pasé una etapa muy importante de mi vida. Inicialmente me fui a estudiar arquitectura, pero un 2 de abril, cuando regresaba corriendo desde la universidad, un auto me atropelló en la Plaza Acevedo. Tuve un tec cerrado. Fue tan grave, que tuve suerte de salir con vida. La recuperación me tomó meses. Al año siguiente volví a la región, pero a estudiar geología en la Universidad de Concepción. En paralelo entré a la RAUC, el club de montaña de la misma universidad y ahí volví a correr porque era parte importante de nuestro entrenamiento”. Por esa razón, el organizador festeja la participación del Biobío.

“Frecuentemente corríamos en el Parque Ecuador e incluíamos la subida hasta el Mirador Alemán. Ahora ese lugar me parece perfecto para entrenar las subidas y bajadas que encontraran en la ruta de Patagonian International Marathon”, agregó Pavicic.

Los representantes de Los Ángeles, hasta el momento inscritos son: Yosselin Melo, Katherine Melo, Sebastián Coquedan y Sandra Cea.

INSCRIPCIONES HASTA EL 4 DE AGOSTO

El geólogo, ex atleta y montañista, además, asegura que las inscripciones estarán disponibles hasta el 4 de agosto. La carrera, que ya tiene confirmados a corredores de 37 países y 63 ciudades de Chile, incluye vistas impresionantes hacia las principales montañas del Parque Torres del Paine: Cerro Paine Grande, Cuernos del Paine, Monte Almirante Nieto y Torres del Paine. La meta estará ubicada en el acceso principal a Base Torres, entre el Refugio Torre Central y el Centro de Bienvenida de la Reserva Las Torres. La magia de correr en el corazón de la Patagonia atrae cada año a más personas.

Inscripciones disponibles en el sitio web: www.patagonianinternationalmarathon.com. WhatsApp: +56 61 2613891. Instagram: @patagonianmarathon