Gran maratón deportiva en el Día del Desafío

Este miércoles se vivirá una nueva edición del Día del Desafío, en la Región del Bío Bío, centrándose en el principio humanitario del Bien Común, proponiendo el concepto: “Actividad física: ¡Bueno para mí! ¡Bueno para todos!”.

La campaña de este miércoles estará bajo la coordinación global de Tafisa (The Association For International Sport for All) y, en el Continente Americano, por el Sesc Sao Paulo (Servicio Social del Comercio entidad privada cuyo objetivo es proporcionar bienestar y calidad de vida a los trabajadores de este sector y a sus familias), junto con el apoyo institucional de Isca (International Sport and Culture Association) y la Unesco.

Al respecto, el seremi del Deporte, Marco Loyola, señaló que es una jornada muy importante para generar conciencia sobre la importancia de la actividad física en la población.

“Originalmente, el Día del Desafío ponía a dos regiones en disputa para movilizar a la mayor cantidad de gente y mantenerla en movimiento durante toda la jornada, pero hoy el desafío es más personal por todas las restricciones sanitarias”.

Como Mindep Biobío, dijo, “hemos preparado una importante oferta virtual, a través de nuestro fans page, con una programación diversa para que toda la familia se sume en algún momento del día a la extensa jornada de actividades”.

PROGRAMA

Las actividades virtuales, serán a través de la plataforma Facebook.com/MindepBiobío y que estarán divididas en dos bloques. Por la mañana, desde las 10 horas, habrá un segmento infantil que continuará con rutinas para los adultos mayores, deporte inclusivo y actividades deportivas familiares hasta cerca del mediodía. Por la tarde, el segundo bloque considera nuevamente clases para los adultos mayores del hogar y entrenamiento funcional, para finalizar con zumba desde las 19 horas.