Día de la Música Chilena se celebrará gratis y sin restricciones sanitarias

El Teatro de la Universidad de Concepción será la sede para disfrutar en familia de una nueva versión del Día de la Música Chilena. Como todos los años, la Seremi de las Culturas del Biobío busca conmemorar el natalicio de una de las más grandes artistas nacionales: Violeta Parra.



En esta ocasión, la invitación es a celebrar con música para todos los gustos, incluyendo artistas de música urbana, folclórica y clásica; además provenientes de distintas localidades del Biobío y otras regiones del país.



MC Millaray, Los Blue Splendor, Ineino, La Sur Zona Crew, Leo Castro y Don Delfa, el Ballet Folclórico de Coronel y el Sexteto de bronce y percusión de la Orquesta de la Universidad de Concepción, son los proyectos artísticos parte del cartel que podremos disfrutar desde las 19 horas el próximo sábado 09 de octubre en el Teatro UdeC.



Un hito relevante de esta nueva edición del Día de la Música Chilena, es que se realizará tras el cambio de medidas sanitarias ocurridos el 01 de octubre, donde la mascarilla ya no es obligatoria, los aforos no son limitados y no se exige el pase de movilidad.



“Esperamos que esta celebración a la música chilena sea en grande. A parte de rendir un homenaje a nuestra gran e indispensable Violeta Parra celebramos el retorno a la presencialidad sin restricciones. Contamos con una parrilla de lujo para todas las edades y gustos. Es una invitación para disfrutar de la música y retornar a las grandes salas de teatro”, cuenta Orly Predena, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



“Con las nuevas medidas que rigen desde el 01 de octubre, además del uso no obligatorio de la mascarilla, ya no se exigirá el pase de movilidad, se permitirá el consumo de alimentos en espacios cerrados, se elimina la exigencia del distanciamiento físico y los aforos se abren al cien por ciento”, agregó.



Ineino, uno de los proyectos musicales que se presentará en este encuentro, destacó la relevancia de estas instancias; tanto para que artistas muestren su trabajo como para compartir con artistas de otros géneros musicales.



“Es una muy buena oportunidad para seguir mostrando el disco “Compasión” que sacamos hace poco. Además, compartir con proyectos tan variados siento que es super gratificante, no se cierra solo en un estilo y eso me gusta muchísimo“, menciona el artista.

El evento será gratuito y para todas las edades. Las invitaciones se retiran en la boletería del mismo Teatro UdeC, ubicado en O’Higgins 650, a partir del miércoles 05 de octubre.