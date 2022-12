La historia del conductor que evitó una tragedia en colisión múltiple  

La maniobra de un conductor angelino evitó que una triple colisión de camiones y dos vehículos menores terminara en una verdadera tragedia, en un hecho ocurrido en la ruta a Santa Bárbara durante este martes a la altura del kilómetro ocho.

En entrevista con diario La Tribuna, Manuel Villanueva, relató que al momento de prever el impacto, reaccionó con rapidez al volante, pensando no sólo en su familia sino que además en los ocupantes del vehículo menor.

Manuel Villanueva, que el día de ayer seguía internado en observación producto de las lesiones, relató parte de lo sucedido, descartando exceso de velocidad al momento de la conducción. Manifestó que su rápida capacidad de reacción, evitó una tragedia de proporciones, siendo el conductor angelino el único lesionado en este accidente múltiple.

RELATO DEL ACCIDENTE

Manuel comienza su relato dando a conocer que “fui a entregar un material, entonces de vuelta venía vacío por la ruta cerca de un supermercado donde hay un corte de ruta por trabajos, y nos dio a nosotros, los que veníamos de Santa Bárbara a Los Ángeles, la bandera verde para pasar, y todos los otros estaban detenidos esperando que pasáramos para que ellos pudieran ir en dirección a Santa Bárbara”.

Agregó que “empezamos a avanzar en fila, entonces de repente lo único que veo es que un auto se atraviesa, y yo trato de esquivar el automóvil y alcanzo a pegarle en la parte de adelante en la parte de la rueda, y no pude controlar el camión, entonces choqué contra los otros dos camiones que estaban estacionados”.

MANIOBRA DE EVASIÓN A CONDUCTOR

El conductor enfatizó que “si yo hubiese seguido derecho o no hubiese tratado de esquivar este auto, lo más probable es que lo habría impactado medio a medio y habían dos autos más al lado de él. Si yo no hubiera hecho esa maniobra de tirarme hacia el lado y tratarlo de esquivar, lo más probable es que hubiera pasado algo más grave, y lo primero es que la persona que se atravesó habría fallecido y las otras personas las habría aplastado con el mismo camión”, sostuvo.

Manuel se refirió a algunas de las hipótesis que se han dado a conocer en diversas publicaciones: “Se ha hablado mucho en redes sociales de parte de personas sobre el exceso de velocidad y todo, pero yo no iba a exceso de velocidad, lo que pasa es que yo impacté al auto y con el golpe y todo perdí el control del camión, y en la imagen del video del camión que anda circulando se ve que impacto bien fuerte, pero no es por el exceso de velocidad, sino por el impacto anterior que tuve con el auto”.

A lo anterior agregó que “la visibilidad no era buena, y las declaraciones de esta persona a Carabineros es que otra persona que estaba en el lugar le avisó que saliera a la pista nomás ya que podía, y él llegó y salió y se encontró conmigo de frente y no atinó a nada, ni a retroceder ni a avanzar, sino que se quedó ahí mismo”.

En esa línea expresó que “yo en todo momento traté de no chocar a nadie, pero el tema fue que cuando me fui contra los camiones yo ya no tenía control del camión y no había nada que hacer, y en eso influyó la primera maniobra que hice en esquivar el auto y que rocé y choqué la parte de adelante del auto, y eso, desvió el curso del camión y se fue en contra de los camiones estacionados, pero habría sido una historia muy diferente si yo hubiese arrasado con los otros dos autos que estaban atrás porque los vehículos menores siempre sacan la peor parte en una colisión con un camión de alto tonelaje”.

A lo anterior agregó que “yo fui el único que quedé atrapado, y bomberos me tuvo que ir a sacar y gran parte de las personas que estaban ahí que eran entre 15 y 20 personas antes trataron de ayudarme a sacarme el volante que estaba prácticamente incrustado en mi abdomen, ya que toda la parte delantera quedó pegada hacia mí, entonces fueron minutos desesperantes porque cuando uno no puede salir por sus propios medios es terrible”.

Momentos en que fue rescatado del camión luego del accidente.

LLAMADO A LOS CONDUCTORES

Por último, Manuel Villanueva relató que “el llamado que hago a las personas que manejan autos más pequeños que siempre tengan la precaución de mantener una distancia con los camiones de alto tonelaje ( …) Se debe manejar a la defensiva ya que un camión no frena altiro porque lleva mucho peso. El llamado es que recuerden que la reacción del camión siempre va a ser mucho más lenta en comparación a otros vehículos, y aunque uno quisiera parar más rápido, no se puede y se podría generar un daño mayor”, finalizó.

A continuación compartimos el video del conductor que viralizó a través de sus redes sociales: