Denuncian peligrosos baches en cruce El Peral que arriesgan la seguridad de los conductores

Conocida es la molestia de la comunidad angelina frente al estado de conservación de algunas rutas utilizadas para el traslado diario de miles de vehículos. Sin ir más lejos, diario La Tribuna constantemente está recibiendo denuncias al respecto, que dan cuenta de la situación vial, al transitar por avenidas como Francisco Encina o Vicuña Mackenna.

Esta vez fue el turno de la conocida avenida Las Industrias, que en el cruce ubicado al ingreso de camino a El Peral presenta abismales baches que colocan en peligro a los automovilistas que deben circular por el sector.

La situación fue dada a conocer por Verónica Pavón, quien usualmente debe utilizar esta ruta para llegar a su hogar. “Toda la gente que circula por el camino a El Peral se da cuenta del peligro que hay, porque los hoyos que uno se encuentra están cada vez están más grandes”, comenzó detallando la denunciante que se acercó a diario La Tribuna.

Verónica reconoce que se ha intervenido la ruta por el peligro que significa tener carreteras dañadas, pero las soluciones no han sido efectivas. “A principio de año vinieron a arreglar unos poquitos (baches) pero con tan mala calidad que inmediatamente se empezaron a romper (…) En este momento nadie puede pasar en línea recta. Uno tiene que esperar que pase alguno del otro lado para lograr hacer el quite a los eventos”, aseguró.

Al consultar si estos daños en la ruta están señalizados, la denunciante señaló que “en el camino no hay nada, el aviso que tienen los conductores es ver a la gente que pasa y que caen en el desorden de hoyos que uno se encuentra”, destacando, además, que “cuando llueve estos tremendos agujeros quedan llenos de agua, lo que dificulta más aún ver dónde se encuentran”.

Con el objetivo de complementar más aún su testimonio, la denunciante revivió una situación particular que logró presenciar hace pocos días. “Me dirigía hacia mi hogar desde Los Ángeles, como mucha gente que vive camino al Peral, y en un momento que estaba ya oscureciendo me percaté de una camioneta atrapada en uno de los hoyos que hay, la gente se bajó a ayudar porque con la lluvia la situación se hizo complicada”, aseveró.

Asimismo, destacó que esta condición no es algo particular del sector, ya que dentro de la comuna de Los Ángeles la mala mantención de las rutas es algo recurrente. “Hay muchos caminos que están en las mismas condiciones, camino San Antonio se repite la misma situación (…) Entrando a la ciudad por avenida Francisco Encina está horrible el camino, pusieron una señalética para avisar de los baches pero no hay arreglo”, expresó la denunciante.

Al concluir la entrevista Verónica Pavón dejó un mensaje a las autoridades, donde hizo hincapié en que es necesario tomar esto como una prioridad. “Sería bueno que se dedicaran a resolver este tema que nos afecta a todos los habitantes. En lugar de hacer tanta ciclovía y gastar tanta plata, deberían resolver los problemas que tenemos quienes transitamos, eso es de primera necesidad”, manifestó.

Frente a la denuncia y considerando los hechos expuestos el equipo de prensa de diario La Tribuna contactó a la Municipalidad de Los Ángeles, encargada de la mantención de los caminos urbanos, quienes señalaron que la ruta está dentro del catastro de vías a intervenir, pero que se está a la espera de mejores condiciones del tiempo para el inicio de las obras.

UN DEBATE QUE SE ARRASTRA EN EL TIEMPO

El lunes 11 de julio, Esteban Krause, alcalde de la comuna de Los Ángeles, se refirió al estado de las calles dentro del área urbana, señalando que en el último tiempo han tenido “una cantidad importante de caminos en mal estado, con problemas de conservación”.

En ese sentido agregó que las condiciones climáticas, propias de la temporada invernal, generan notorias dificultades para poder “mantener los caminos que son de responsabilidad municipal, básicamente, porque para poder pasar una máquina tenemos que esperar que los caminos puedan secarse un poco, sino lo que hacemos es profundizar más el daño a estos sectores”.

La situación no pasó desapercibida para otras autoridades como el concejal de Los Ángeles, Eduardo Velásquez, quien el jueves 25 de julio se refirió a esta problemática destacando que “las calles son bienes nacionales de uso público, por lo cual corresponde a las municipalidades administrarlas y mantener su buen estado”.

Finalmente, la autoridad destacó información relevante para los conductores que pudieran verse afectados por un bache en la ruta, señalando que, en esos casos, el municipio posee una responsabilidad objetiva, por lo que los afectados pudieran interponer una demanda civil por los daños.

