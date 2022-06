En el tercer capítulo de la segunda temporada del podcast Convención en Simple, se abordaron los temas relevantes asociados a los nuevos Sistemas de Justicia que establece el borrador de la nueva Constitución.

El abogado y director de la fundación Pacto Social, Alejando Fernández, explicó que actualmente existe el Poder Judicial. Sin embargo, en el borrador “esto cambia y pasar a llamarse Sistemas de Justicia. Hoy existe un solo un sistema que aplica a todo Chile, pero con los nuevos se reconoce al de los indígenas y a las personas chilenas que no pertenecen a pueblos originarios”.

Según quedó establecido, existe un total de 11 pueblos originarios reconocidos en el borrador lo cual engloba el concepto de pluralismo jurídico. Indicó que “se refiere a que existe más de un sistema. Esto establece que las autoridades indígenas también pueden resolver ciertas controversias. Lo más delicado a mi juicio es el tema de la voluntariedad, porque se pedía que el sistema se aplicara solo cuando las partes accedían a este. Dejaron muy abierta la posibilidad de aplicar los sistemas. Para acotarlo debiese hacerlo la ley, pero la norma establece que coexiste en un plano de igualdad y con eso ya queda más limitado”.

¿QUIÉNES SON LOS JUECES?

Tal como detalló Fernández, “en los sistemas se establece que son personas indígenas, pero de igual manera es un aspecto que quedó muy amplio porque uno puede pensar que en el caso de los rapanui podría ser un consejo de ancianos, o en el caso del pueblo mapuche podría ser un lonko. No hay certeza en eso”.

Respecto a las funciones del Consejo de Justicia, sostuvo que “es un órgano nuevo y que está fuera del sistema. Se le entregan atribuciones importantes, tales como, medidas disciplinarias, nombramiento de jueces, traslado, calificaciones, entre otras cosas que ya no van a ser tarea de la Corte de Apelaciones si no que de este Consejo”.

PARIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

En relación a los temas de género, el abogado señaló que “es importante cómo se aplica porque se entiende el espíritu. Pero hay que tener cuidado porque no se deberían llegar y sacar a hombres o a mujeres. Hoy ya se aplica la perspectiva de género en tribunales, y se entiende que un juez al momento de fallar debe tener en consideración ese aspecto, pero es muy distinto cuando queda establecido a nivel constitucional”.

Agregó que “queda un espacio ambiguo porque hoy el juez falla en conformidad a la ley. Con perspectiva de género se da la posibilidad de que pueda innovar con soluciones que no están establecidas en la ley y eso no debiera ser”.

DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

La Convención rechazó la creación de la Defensoría de Víctimas. Frente a esto, Fernández comentó que “tenía por objeto darle defensa jurídica, acceso a un abogado y también apoyo psicológico a las víctimas. No se aprobó, y algunos decían que no fue necesario, porque está la Defensoría del Pueblo que si se aprobó. Sin embargo, esta última no tiene nada que ver”.

Manifestó que “en lo personal creo que tiene que ver con un tema mucho más ideológico con esa lógica de que finalmente responde solo a un contexto social determinado. Creo que eso es un problema porque tampoco se puede desconocer la responsabilidad penal”.

CORTE CONSTITUCIONAL

Tal como indicó el profesional, “al igual que a muchas otras cosas, solo le cambian de nombre”.

Se elimina el Tribunal Constitucional, pero se crea la Corte Constitucional. En relación a esto, explicó que “aumenta la composición a 11 integrantes lo cual es bueno porque queda un número impar. Actualmente existe un control preventivo, que tanto durante la creación de un proyecto o una vez ya aprobado se puede revisar si es o no constitucional”.

“Con esto la constitucionalidad queda resguardada pero no con el nivel de atribuciones que tiene hoy el Tribunal Constitucional”, finalizó.

