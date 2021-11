Propiedades del maqui

Señora directora:

La aristotelia chilensis (maqui) es un arbusto nativo que ha generado un creciente interés en este último tiempo. Este interés se da en particular por sus frutos que poseen una acción antioxidante que se ha relacionado con un efecto protector a nivel cardiaco, lipídico, antiinflamatorio y protector para enfermedades neurodegenerativas. Sin duda, un gran beneficio para la salud.

Tradicionalmente se consume como fruto silvestre, pero en los últimos años la creciente demanda por productos ricos en antioxidantes y nuevas formas de consumo ha permitido que la industria elabore diversos derivados como jugos a base de maqui, concentrado de jugo, polvo liofilizado, licor de maqui e incluso como suplemento en cápsulas.

A la hora de escoger cuál es la mejor forma de consumirlo, se recomienda al natural como se hace por costumbre en algunas localidades de nuestro país. Si queremos consumir el maqui en otro formato, debemos considerar que el procesamiento del fruto en condiciones poco favorables, por ejemplo, secar el fruto sobre 40 grados Celsius, o la producción de jugos, puede disminuir sustancialmente los componente bioactivos y reducir la capacidad antioxidante del producto en incluso más del 24%.

Hasta la fecha no se han reportado efectos adversos del consumo de maqui, pero se aconseja que las personas que son alérgicas a las bayas no lo coman.

Elizabeth Sánchez Novoa

Académica de Nutrición y Dietética

Universidad San Sebastián