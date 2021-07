Inscripción en partidos

Señora directora:

Hace años se viene dando algo poco usual y no he visto a ninguna autoridad ponerle fin al asunto. Hace pocos días tuvimos una elección y ocurrió que varios chilenos no pudieron votar por estar mágicamente inscritos en algún partido político.

Tal vez no sea nada extraño (pertenecer a algún partido político). Sin embargo, lo raro es que ellos NO se inscribieron. Y hasta que fueron a revisar su lugar de votación, recién se enteraron de que “pertenecían a un partido”.

¿Habrá sanción en el futuro para quienes usan y abusan de los datos de terceros, inscribiéndolos de manera fraudulenta en algo que ellos ni siquiera saben o conocen?

Ojalá dentro de la nueva Carta Magna quede estipulada la sanción para tal hecho.

Claudio Sandoval