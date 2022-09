Fundación de ciegos prepara operativo para manejar autos en Los Ángeles

La Delegada Presidencial Paulina Purrán se reunió con la Fundación ‘Ciegos con Temple’, con quienes estrechó lazos, comprometieron trabajo en conjunto y asistencia para postular a programas de Gobierno. Y en la instancia se comprometió también cumplir un especial sueño de sus miembros.

CIEGOS CON TEMPLE

Olaya Silva es la Presidenta de la Fundación ‘Ciegos con Temple’, y contó que “nació en el año 2020, en plena Pandemia. Los ciegos son solos y aislados de por sí, y la Pandemia lo acrecentó. Por eso se armó primero un grupo de WhatsApp, nos reunimos con instituciones y luego comprendimos que necesitabamos más cosas”.

“Pedimos ayuda y no nos tomaron en cuenta, así que nos constituimos con personalidad juridica hace ya un año. Estamos muy contentos con ello. No hay límite de edad entre nosotros: el más joven tiene 18 y el mayor cerca de 80, y ese es un segmento de la sociedad de ciegos que no queda cubierto por ningún servicio. Cuando se acaba la vida escolar se acaban las capacitaciones y ayudas”, recalcó Silva.

CUMPLIR UN SUEÑO

Olaya también se declaró “emocionada por recibir a la delegada, con quien estuvimos compartiendo. Nos escuchó cantar y nos ayudó con una actividad que tenemos planeada”.

“El 16 de octubre sacaremos los ciegos a manejar. A través de la Escuela de Conductores VyB de Los Ángeles. Esto es para cumplir un sueño de todos nosotros. La gente ciega sabemos que no tendrán nunca una licencia, pero sentirán la sensación de subirse al auto y poder conducirlo. Todos los usuarios quieren atreverse y eso es hermoso también”, reveló Olaya.

En tanto, La Delegada Paulina Purrán, dijo que “es súper importante generar estas instancias para fortalecerlos como Fundación. Considerando que ha sido compleja su organización, es fundamental facilitarles herramientas que les permitan seguir trabajando”.

“En octubre apoyaremos su actividad como Delegación, también para generar esta igualdad entre las diferentes organizaciones que conforman nuestra provincia”, confirmó Purrán.

“Evidentemente, esta es una instancia que genera emociones encontradas. Muchos de ellos contaron sus experiencias en relación a su vida diaria, por lo tanto son situaciones de las que nos tenemos que hacer cargo y generar estrategias para permitan procesos que sean iguales para todos”, destacó la Delegada Presidencial.