trigo transgénico

Bioceres Crop Solutions Corp., alianza publicó privada Argentina, anunció que la Comisión Nacional de Bioseguridad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil (CTNBio), concluyó la evaluación de seguridad del trigo transgénico HB4 de Bioceres, otorgando la aprobación total para su comercialización y cultivo en Brasil.

Brasil es el segundo país donde las agencias reguladoras han aprobado de forma explícita el cultivo de trigo HB4, después de Argentina, y completa los procesos de aprobación para los mercados objetivo de trigo de la compañía en América Latina. Brasil planta de 2 a 3 millones de hectáreas de trigo al año y, juntos, ambos países representan el 90% de la superficie cultivada de trigo de América del Sur.

La aprobación de la variedad de trigo genéticamente modificada se basa en la aprobación anterior de Brasil para el uso de harina de trigo HB4 en alimentos y piensos en noviembre de 2021. Además de abrir el mercado brasileño a la tecnología, la decisión abre el camino para la comercialización en Argentina a través de canales distintos de Programa HB4 de identidad preservada de Bioceres.

Bioceres señaló que la aprobación también permite acelerar su colaboración con EMBRAPA (Corporación de Investigación Agropecuaria de Brasil) para desarrollar variedades de trigo subtropical para aumentar la oferta de materiales locales en esta geografía. El trigo HB4 ofrece el potencial de doble cultivo (rotación de trigo con una leguminosa de verano) en regiones del país que actualmente están limitadas por la disponibilidad de agua, dijo la compañía.

De acuerdo con lo indicado por sus impulsores al anunciar la noticia, la tecnología HB4 es una herramienta clave en la adaptación de los sistemas agrícolas a un clima más extremo, y ya ha demostrado que ofrece aumentos de rendimiento de más del 40 % en entornos con estrés hídrico severo, según los resultados de la reciente cosecha afectada por la sequía que actualmente azota a gran parte de la superficie cultivada en Argentina.

El trigo HB4 también está aprobado para uso en alimentos y piensos en los Estados Unidos, Colombia, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Nigeria, y para uso en piensos en Indonesia.

Bioceres ha comentado previamente sus planes para llevar a cabo pruebas de campo de este trigo biotecnológico en Australia, donde buscará las aprobaciones de siembra en 2023. Si logra obtener las aprobaciones de siembra en Australia, podría ir luego por la apertura de otros importantes productores y exportadores de trigo, como es el caso de los de Estados Unidos.

CHILE: LASTRADO POR VIEJOS PREJUICIOS

Desde ChileBio, su director ejecutivo, el doctor en Ciencias Biológicas, Miguel Ángel Sánchez, aplaude la aprobación en Brasil de este trigo biotecnológico, así como las alianzas público-privadas que han sacado adelante estos proyectos. “En Argentina y Brasil, independiente del signo político que gobierne, hay un impulso del trabajo colaborativo entre entes públicos y empresa privada para obtener variedades vegetales que les permitan enfrentar los desafíos mayores de la agricultura actual, donde uno de los más relevantes es la falta de agua. Es difícil entender que en cambio en Chile, la seguridad alimentaria se pretenda lograr dejando de lado la biotecnología y usando solo técnicas convencionales, debido a añejos prejuicios respecto de los cultivos transgénicos”.

El experto explica que en estas circunstancias de falta de voluntad política el trigo nacional no tiene ninguna posibilidad de competir en términos de eficiencia con su símil argentino o brasileño. “Aprendamos del trabajo mancomunado de los países de la Región”, es el llamado de que hace Sánchez. De otra forma, afirma que conceptos como seguridad y soberanía alimentaria no serán más que titulares vacíos de contenido. “En Chile el INIA del ministerio de Agricultura tiene las capacidades humanas para liderar este trabajo, tal como lo han hecho sus símiles en Argentina y Brasil”, explica Miguel Ángel Sánchez. “Los ministros de Agricultura de Chile, firman acuerdos y declaraciones con sus símiles de la Región, aplaudiendo el aporte de la biotecnología en el contexto de los desafíos climáticos y de alimentación de la población. No obstante, cuando regresan a Chile, no refrendan esas firmas en acciones concretas”, sentenció.