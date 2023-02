Sociedad Nacional Forestal llamó a reconocer intencionalidad en incendios

Las labores de prevención, según la SNF, no valdrían de nada a pesar del aumento de la inversión en esta materia, al tratarse, de acuerdo al conjunto, de hechos con responsabilidades humanas.

La Sociedad Nacional Forestal (SNF) se refirió a los incendios forestales ocurridos durante lo que va del 2023 en Chile, afectando especialmente la región del Biobío y la de Ñuble. En esta línea, acusó que los siniestros serían intencionales y que mientras no se reconozca y se persiga a los responsables, los recursos destinados al combate de estos no serán necesarios debido a la organización de los grupos que destruyen, según el gremio, este patrimonio.

El gremio de la actividad forestal en Chile declaró, a través de su página web, que “los incendios que hoy afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía (extendiéndose al Maule y Los Ríos), tienen y tendrán consecuencias que hoy son difíciles de dimensionar en medio de la emergencia. Una primera sinopsis la hizo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien este lunes señaló que ‘en cinco días hemos tenido una superficie quemada equivalente a dos años de incendios’”, indicaron.

El gremio lamentó el hecho de que además de las pérdidas se cuentan “25 víctimas fatales, más de 4 mil damnificados, los más de 1.200 hogares destruidos, así como las cientos o miles de fuentes de ingreso y trabajo para innumerables compatriotas”.

ASEGURAN QUE INCENDIOS FORESTALES NO SON ESPONTÁNEOS

El conjunto representativo de la actividad de los bosques productivos del país criticó a quienes han puesto en duda la sostenibilidad de la industria. “Los incendios que a esta hora llevan arrasado el equivalente a más de 5.000 Estadios Nacionales, no son fenómenos naturales, no son terremotos, ni tormentas, avalanchas o tsunamis, no son fenómenos entregados a la voluntad de la naturaleza. Son siniestros con causa humana, ya sea por intención de provocarlos, o por negligencia. Ni el árbol, ni el cambio climático encienden el fuego, lo hacen personas que en nuestro país difícilmente enfrentan consecuencias por sus actos”, reiteraron desde el directorio de la SNF.

“No importa cuántos recursos sigamos sumando entre los esfuerzos privados y públicos, que año tras año hablan de más cuadrillas, aeronaves y prevención, porque lamentablemente no existen cuidados capaces de vencer la maldad o el descuido criminal”, observó el gremio silvícola.

La agrupación nacional explicó que “los recursos que existen hoy son suficientes para controlar incendios causados por negligencias, previsibles por estudios estadísticos de riesgo, permitiendo elaborar estrategias. Sin embargo, nunca estaremos preparados para verdaderos ataques, pensados para provocar el máximo daño, en consideración de horarios, topografía, condiciones climáticas y otros aspectos esenciales”.

RECONOCER INTENCIONALIDAD

“Lamentablemente en Chile, quien quema no es visto como el victimario causante del destrozo de vidas y del medio ambiente, por el contrario, ese papel se le asigna a los árboles y bosques. Triste y alarmante realidad”, dijo el Directorio de la Sociedad Nacional Forestal.

“Si el Estado busca efectividad, y a un menor costo, debemos discutir seriamente el despliegue territorial preventivo en territorio rural, al menos en las comunas de mayor ocurrencia”, propusieron los miembros de la SNF. Lo anterior, según recomendaron los mismos, se podría lograr “realizando patrullajes y controles básicos que permitan identificar acciones sospechosas y el porte de elementos comúnmente utilizados en estos delitos”.

“No vale la pena siquiera destinar palabras en esta columna a la brutal ignorancia que pesa sobre el funcionamiento de los seguros, a la condición puramente regulatoria -y no de fomento- que tiene el decreto 701 hace más de una década”, dijeron desde el gremio silvícola, descartando el apoyo disponible y vigente desde el Estado como una opción viable para impulsar la industria, que se desarrolla en gran parte en la región del Biobío.

Los representantes de las empresas forestales asentadas en Chile dijeron que “no es momento de ganar una pelea que merece discusión seria, bajo la evidencia científica, como es que en Chile no existen incendios naturales, alguien es culpable de su inicio”.