Desde Aproberries A.G. adelantaron que la presente temporada se caracterizará por buenos retornos para los productores, aunque con un menor volumen de fruta exportada debido a las variedades destinadas a congelado.

Los productores de arándanos y frambuesas de Biobío al igual que los de todo el país, pasaron por dos temporadas complejas en cuanto a escasez de mano de obra, costos de fletes y materiales de embalaje, así como de bajos retornos debido a la demora en destino para llegar al consumidor final, donde por su perecibilidad decaía en su aspecto con el consecuente menor precio de venta y menores retornos para los productores.

El presidente de AproBerries A.G., Francisco Novales, explicó que “otra especie altamente perecible cultivada en la zona como la cereza, sufrió los mismos problemas. Ya más entrada la temporada pasada, tanto uvas, manzanas, nectarines, kiwis y en general toda fruta exportada como fresca sufrieron también con este problema, mayoritariamente a causa de la pandemia por confinamientos, atrasos en descarga en puertos de destino, etc”. “Sin embargo y ya habiéndose superado los problemas atribuibles a la pandemia, la información recibida desde los distintos destinos para la fruta chilena y en especial para los berries y cerezas de Biobío son auspiciosos”, expresó Francisco Novales, presidente de Aproberries A.G.

DESTACAN CALIDAD DE LA FRUTA NACIONAL PARA EL EXTRANJERO

“Esta temporada se adelantó alrededor de una semana y media, pero estábamos preparados. Volvimos a contar con cosecheros y empacadores suficientes como era en años anteriores a la pandemia. Esperamos un año normal. Esto es que en China antes del año nuevo los precios son muy altos, la semana de celebración el mercado queda prácticamente paralizado, pero posteriormente se recupera en volumen de ventas y en precio. No a los niveles de antes de las fiestas, pero son precios buenos. En Europa el mercado se ha profundizado bastante, consumiendo el triple de lo que consumían hace 10 años y aún queda espacio para crecer. Estados Unidos es un mercado más estable en cuanto a consumo, pero siempre creciendo”, dijo Novales.

Según Novales, a la hora de los resultados esto es lo más importante: “una fruta buena, siempre se vende bien. El problema es cuando se ha deteriorado por demoras en tránsito, por cosecharla sobre-madura o no haberle dado los cuidados sanitarios durante su desarrollo”. “En Chile somos campeones mundiales en tecnología de post-cosecha, ya que somos un país muy alejado de los centros de consumo, pero la magia no existe”, agregó. La calidad es el tamaño, sabor y color. Una buena condición es firmeza o turgencia, ausencia de hongos y deshidratación.

ANALIZARON EL RECAMBIO VARIETAL EXPORTADOR DESDE CHILE

Los berries no están ajenos a las exigencias de los mercados. Tal como pasa con manzanas, uvas y otras especies que han cambiado variedades que eran las top hace 30 o 40 años, tanto en arándanos y frambuesas los mercados son cada día más exigentes. “Existe en Chile el Comité de Arándanos que agrupa a la mayoría y a las más importantes empresas exportadoras y está ligada a ASOEX. Siempre atentos al mercado, hace sugerencias que se transforman en acuerdos, y uno de estos ha sido ir dejando fuera de la paleta de variedades a las “menos viajeras, que son altamente susceptibles de llegar en pobres condiciones a los mercados”, explicó el dirigente gremial. “A raíz de esto, se está haciendo un reemplazo de estas variedades “complicadas” por variedades con mejores características. Esto no es automático y toma su tiempo”, explicó Novales. Como último comentario Novales agregó que “esta temporada va a ser como fue la de hace 3 años: buenos retornos a los productores, pero con menos de arándanos exportados por el tema de las variedades que se destinarán a congelado. La cereza tendrá un buen año también y se está abriendo a otros mercados como el americano y el europeo, cosa que no se veía desde que empezó el boom chino. La frambuesa, y a pesar de la noticia de hace un par de semanas de la hepatitis en Estados Unidos, también tendrá un buen año. Lo único lamentable es que algunos colegas tuvieron una granizada que los afectó mucho sobre todo al poniente de Los Angeles, algo en Chillán y Maule. Es un riesgo al que estamos siempre expuestos”.