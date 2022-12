Desde la Asociación de Contratistas Forestales llamaron a generar una ley de usurpaciones, una ley de inteligencia, una nueva ley antiterrorista y a reformar Carabineros.

La baja disponibilidad de maquinaria forestal y los problemas de seguridad en las zonas donde se realizan mayoritariamente faenas forestales ha ralentizado los procesos en esta área, razón por la cual llamaron al Gobierno a continuar trabajando por legislar y prevenir la ocurrencia de actos terroristas que ponen en peligro la vida de trabajadores de la zona forestal y la mantención de este rubro, expresó el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz Klock.

En entrevista con diario La Tribuna, Muñoz dijo que “el escenario no ha variado mucho en términos de la disponibilidad de equipos para reposición. Uno quisiera tener la oportunidad inmediatamente después de requerir el equipo, pero ese tiempo se mantiene más o menos entre 6 y 12 meses”. “Sin duda esto afecta la puesta en marcha de las faenas, porque con esa extensión de plazo para tener los equipos en Chile se hace difícil mantener la actividad, aunque se suple buscando arrendar equipos en el mercado local a la espera de la reposición final”, explicó el dirigente gremial. El vocero del conjunto indicó que “hay un plazo para encontrar estos equipos y no es imposible conseguirlos. Siempre están en alguna parte y se logra recomponer la faena”.

CONSTANCIA DE LA ACTIVIDAD DIFICULTA NO CONTAR CON MAQUINARIA

“La ralentización de la actividad forestal hace que puntualmente hoy se puedan cambiar equipos de faena, o incorporar los equipos de refuerzo a la producción”, explicó el coordinador de Acoforag A.G. El vocero del conjunto productivo forestal precisó que la actividad de los representados por la asociación, “está distribuida durante todo el año. No trabajamos más en el verano que en el invierno si no que se mantiene estable. Al ser Chile un exportador de productos forestales, la demanda se relaciona más a los requerimientos internacionales que a los internos”. “Siempre estamos sujetos a esa necesidad y por lo mismo los planes de producción también están definidos en función de la demanda internacional de todo el año, pero no hay peaks”, contó Muñoz Klock en conversación con diario La Tribuna.

Con respecto a las relaciones entre los contratistas forestales con los distintos actores de la cadena logística y de seguridad relacionado a la cadena de distribución y de seguridad para contar con estas maquinarias durante toda su vida útil, y que estas no sufran siniestros antes de que este periodo se cumpla, el representante de los contratistas forestales acogidos al alero de Acoforag A.G. valoró el hecho de que “el canal siempre ha estado abierto en función de buscar las medidas preventivas para tratar de trabajar de manera normal en los bosques, diálogo que ha estado abierto tanto en este Gobierno como en los anteriores”.

LLAMARON A CONTAR CON MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD

“Lo que pasa es que aquí uno se topa con que las medidas preventivas que se generan son las que a uno le gustaría que fueran distintas, en el sentido de que las medidas fueran un poco más duras, que es donde tenemos diferencias con los distintos gobiernos”, analizó René Muñoz Klock. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales valoró el hecho de que “el canal de comunicación está constantemente abierto. El Estado en el tema de la importación de equipos que necesitamos no tiene mucha injerencia, sino que es más bien una cuestión de oferta y demanda”. “En Chile se están requiriendo más por la afectación de la maquinaria forestal, pero en términos generales la conversación con los Gobiernos es mejorar las condiciones para trabajar”, dijo el coordinador del gremio.

Desde Acoforag A.G llamaron, a través de su dirigente, a que el Estado de Chile cuente con “una ley de usurpaciones, se necesita reformar Carabineros, generar una ley de inteligencia y una nueva ley antiterrorista, entre varios puntos en los que estamos enfocados”. En las reuniones que la Asociación de Contratistas Forestales de Chile mantiene con el Estado en general, estos han sido los ejes en los que se han enfocado y han tratado de impulsar a través de los canales de diálogo, para impulsar la actividad que desarrollan generando las condiciones de seguridad con las que deben contar para esto.