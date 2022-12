Fedefruta y frambuesas contaminadas: "Es un caso aislado, muy puntual y de un volumen bastante acotado"

La empresa que tuvo el problema fitosanitario ya ha tomado, según Fedefruta, todas las medidas para corregir y prevenir este tipo de casos en el futuro.

Un representante de los productores de fruta del país se refirió a las alarmas encendidas por las cajas de frambuesas exportadas desde Chile, retiradas del mercado de Estados Unidos debido a la posibilidad de que estuvieran contaminadas con hepatitis A. Al respecto, indicó que a pesar del lote que ha generado problemas, las frutas exportadas desde Chile cumplen con altos estándares sanitarios que han posicionado la producción agroalimentaria chilena en una de altos estándares de calidad y sanidad que no afectaría la imagen país en esta materia.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Frutas de Chile, Jorge Valenzuela, dijo en conversación con diario La Tribuna, que “lamentamos el problema. Si bien el mundo de la fruta congelada no está dentro de nuestra labor, desde la fruta fresca tenemos muchas certificaciones de inocuidad y seguridad alimentaria”. “Con 30 años de experiencia y mucha sanitización, lamentamos el problema de las frambuesas. Yo creo que hay que investigar en detalle dónde se produjo, que es lo que pasó y tratar de resolverlo rápido”, llamó el vocero del órgano gremial agrícola chileno.

CONFÍAN EN LOS PROCESOS SANITARIOS

El dirigente de Fedefruta F.G. señaló que la situación “de alguna manera complica a toda la fruta congelada”. A pesar de lo anterior, Valenzuela consideró que “la imagen de Chile no está cuestionada y tampoco creo que haya que seguir revisando las certificaciones. Creo que este es un caso aislado, muy puntual y de un volumen bastante acotado”. “Entiendo que la empresa tomó todas las medidas correctivas y precauciones que hay que tener en estos casos”, agregó Valenzuela. El timonel de los productores de fruta de Chile adelantó que “desde el punto de vista de las certificaciones de fruta fresca, nosotros (Chile) estamos con estándares altos e internacionales que no requieren de revisión”. “También creo que la imagen de la fruta del país no se va a ver afectada por esto, dada la tradición y trayectoria de exportación, donde nunca hemos tenido un problema en 35 años”, recordó el coordinador del órgano representativo agrícola.

Sobre los pasos a seguir luego del incidente por parte de los productores, la autoridad sanitaria y los encargados de la cadena logística que transporta los distintos alimentos desde Chile hacia el extranjero; el encargado de la federación explicó que “hay todo un protocolo. Me imagino que Chilealimentos tiene sus estándares muy definidos y deben haber llegado al origen del problema”. Jorge Valenzuela reiteró que el problema ocasionado por las frambuesas chilenas portadoras de hepatitis A “es un problema muy puntual, que entiendo que está solucionado por parte de la empresa”.

EMERGENCIA QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

Cabe recordar que la noticia se dio a conocer el 06 de diciembre pasado, cuando 1.260 cajas de frambuesas chilenas fueron retiradas del mercado estadounidense por la FDA (regulador de alimentos y medicamentos del país norteamericano), por la posibilidad de que dichos productos agroalimentarios pudieran llegar a estar contaminados con hepatitis tipo A. La emergencia fitosanitaria llevó incluso a que la autoridad sanitaria extranjera llamara a “los consumidores que hayan comprado los productos (a no) consumirlos y deben desecharlos o devolverlos al punto de venta para obtener un reembolso”. Hasta la presente edición, la administración encargada de comida y drogas en Estados Unidos sostuvo que de momento no se han reportado usuarios con problemas de salud relacionados al consumo de estas frutas.

DATO RELEVANTE

