Las movilizaciones generaron importantes incertidumbres en el mundo agrícola, que había comenzado la temporada de exportaciones y arriesgó pérdidas por los paros de camioneros.

El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte se refirió al diálogo llevado a cabo por parte de ellos, los transportistas que se movilizaron producto de las condiciones laborales y de seguridad y el Gobierno, producto de las paralizaciones que complicaron a los productores de alimentos y otros insumos producidos en el campo, indicando que mantendrán las puertas abiertas para continuar en constante comunicación sobre estos aspectos.

En entrevista con diario La Tribuna dijo que durante la temporada pasada “el tema logístico jugó realmente un papel muy primordial y afectó gravemente a todo el proceso de producción y exportación de muchos productos agrícolas”. Lo anterior llevó a “resultados muy complicados, tanto por alzas importantísimas en las tarifas como también por un problema de servicios medidos en términos de tiempo de tránsito”, precisó el vocero gremial. El dirigente de la agrupación agrícola reconoció que “todos los productores y exportadores estaban muy nerviosos al inicio de esta temporada. Se hicieron acercamientos con el mundo portuario pero no previmos lo que sucedería con el mundo de los transportistas”.

PRESIÓN GREMIAL COMPLICÓ AL MUNDO AGRÍCOLA

“Duró ocho días y alcanzó a afectar a algunos productores de la zona norte, que perdieron o tuvieron que liquidar sus productos a muy bajo precio porque no tenían disponibilidad de transporte. Fue muy complicado”, contó el coordinador de la SNA.

Matte explicó que “se comenzó a acumular una gran cantidad de productos en cámaras frigoríficas, no afectando su calidad, pero sí estuvimos a poco de colapsar la capacidad de frío para guardar productos porque no había camiones, y si los había, no había facilidad de tránsito”. “En el caso de las cerezas, donde ya habían partido las cosechas, un par de barcos se tuvo que ir con una cantidad bastante menor de contenedores de lo que tenían presupuestado”, explicó, al graficar la situación de ese rubro.

Juan Pablo Matte valoró que dicho escenario económico se lograra “normalizar, operando el tema de manera normal. Esperamos que una cosa como esta no vuelva a ocurrir, porque realmente nos tuvo muy complicados”.

El vocero de la Sociedad Nacional de Agricultura indicó que “se tomó contacto directo con los distintos dirigentes. Había un grupo de dirigentes más tradicionales con los que se llegó a acuerdo rápidamente, pero había un grupo de dirigentes que no reconocían la representatividad de los dirigentes tradicionales”.

“La SNA tomó un liderazgo fuerte respecto a esto, le pidió a estos dirigentes tener una conversación para conocer los requerimientos y necesidades. Entendimos sus requerimientos, de los cuales muchos eran atendibles y muy orientados a los temas de seguridad”, explicó Matte. “Sus vidas y cargas estaban en riesgo debido a las condiciones bajo las cuales operaban. Nosotros le transmitimos a la autoridad de Gobierno los problemas con los fletes, el mundo de la agricultura y el mundo minero al que estamos relacionados”, declaró el secretario general de la sociedad.

MANTENDRÁN DIÁLOGO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES

Juan Pablo Matte destacó la importancia de “sostener una mesa de trabajo quincenal para ir resolviendo concretamente estos temas. Vamos a estar monitoreando el cumplimiento de los compromisos asumidos por la autoridad de Gobierno como por parte del mundo privado”. “Fue muy tenso, pero quedó bien resuelto y con una buena conexión con los dirigentes de los transportistas para ir conversando y resolviendo las cosas concretamente”, dijo el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura.

En paralelo explicó que “los mayores costos tienen que traspasarse a quien recibe el servicio. Los agricultores tratamos de traspasar el mayor costo que son los fertilizantes o el petróleo”. “Lo mismo ocurre con el mundo del transporte, y en general eso ocurre. Aparentemente había un grupo menor de transportistas que no estaban viendo reflejados en sus servicios esos mayores costos”, explicó el secretario general del mayor gremio del agro a nivel nacional.