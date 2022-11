La importación de carne a Chile se ha restringido, evitando que el valor de la carne extranjera disminuya, lo que sumado al valor del tipo de cambio ha permitido estabilizar los precios.

Un representante de los productores de ganado bovino para carne en Chile dijo que el porcentaje del alimento que se comercializa en el país y que proviene del extranjero ha disminuido durante el último tiempo, debido al aumento de costos para su producción, lo que ha evitado que esta oferta se posicione por sobre la chilena y bajen los precios del ganado bovino para carne.

El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino, Ignacio Besoain, explicó a diario La Tribuna que “hay que entender que entre el 65% al 70% de la carne de vacuno que se consume en Chile está compuesta por carne importada y entre un 30% a un 35% por producción nacional”. “La carne importada que llega al país proviene principalmente del Mercosur. Los dos países principales son Paraguay y Brasil y en tercer lugar está Argentina. Argentina queda en tercer lugar, no alcanzando a representar más del 12% del total de la carne que se importa”, detalló el dirigente gremial. Sobre las condiciones para la producción de carne a nivel global, el vocero del conjunto productivo ganadero observó que “obviamente el costo ha aumentado en todo el mundo, no solamente en Chile. El tema de los fletes y los fertilizantes han golpeado a todos los países, pero en países como Brasil, Paraguay y Argentina, que tienen grandes producciones de algunos insumos de engorda, tienen un impacto un poco menor”.

IMPORTACIONES DICTARÁN LOS PRECIOS DE LA CARNE EN EL FUTURO

Brasil que es una potencia mundial ganadera bovina ha potenciado sus mercado hacia el Oriente, particularmente China”. “También tienen algunos negocios en Estados Unidos, lo que hace que sea más atractivo para ellos exportar a esos mercados que al chileno, que obviamente es un mercado atractivo por el volumen que hay en carnes importadas”, analizó el coordinador de Fedecarne al ser consultado. El vocero del ente federado comento que Paraguay, que también tiene algunas aperturas de mercado para Oriente y Rusia. Ellos sí ven a Chile como un mercado atractivo permanentemente en el tiempo y de hecho es el país del cual más carne se importa dentro del Mercosur”.

Sobre las proyecciones de la organización gremial respecto al futuro de los precios de la carne en Chile bajo el panorama descrito anteriormente, Ignacio Besoain adelantó que “esta industria no estará ajena a que los precios van a estar fijados por la demanda. En la medida en la que exista una mayor demanda va a haber un mayor incentivo al aumento de los precios para las carnes importadas. Lo mismo ocurrirá con la carne nacional, a una mayor demanda el precio debiera tender a subir. “La coyuntura actual de Chile los últimos meses, a casi un año de entrar en un proceso de alta inflación, ha hecho que la demanda de carne de vacuno ha caído bastante su consumo”, observó el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino en relación a la economía nacional y su efecto en el mercado de la carne.

RESTRICCIÓN DE IMPORTACIÓN HA ESTABILIZADO PRECIOS NACIONALES

El vocero de los productores de ganado bovino para carne chileno agregó que el panorama ha llevado “a que también hayan menores volúmenes de ingreso de carne importada. Históricamente siempre se manejaban algunos sobre inventarios de carne importada, dado que la demanda era sostenida. Esa demanda, durante los últimos meses, se ha visto muy contraída”. “Los volúmenes de carne importada se han restringido, y esta menor oferta ha evitado que el precio del ganado nacional no ha bajado como probablemente podría haber ocurrido si tuviésemos sobre oferta de carne importada, a lo que se le suma el tipo de cambio, que se ha mantenido sólido en su precio, afectando en el valor de la carne al entrar al país”. A su vez, el presidente de Fedecarne dijo que gracias a lo anterior “en el último tiempo no hemos tenido sobre-inventarios de carne importada, una constante que se daba permanentemente en el mercado. Lo positivo de esto es que el precio del ganado chileno se siga valorizando y mantenga buenos precios en el mercado”.

“De lo contrario, pasaría lo mismo que pasaba históricamente, cuando habían muchos sobre-inventarios de carne importada, impactaba directamente el valor de la producción nacional debido a la sobre oferta de carne”. El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino contó que “la demanda y oferta se ha mantenido bastante más pareja y en esto periodos de alta inflación ha permitido que los precios del ganado nacional se mantengan bastante estables durante todo el año, sin grandes curvas hacia arriba ni abajo, con precios parejos y acorde a lo que está pasando en el Mercosur”.