Buscan impulsar infraestructura de riego para aprovechar mejor el agua utilizada en el campo

Desde la Asociación de Canalistas del Laja pidieron mantener prácticas restringidas en el uso del agua para enfrentar de manera más segura la temporada de riego actual y futuras.

Un vocero de una asociación de usuarios de agua para riego de Biobío dijo que el déficit hídrico que deriva del cambio climático en el país ha impulsado el desarrollo de obras de inversión para aprovechar mejor el recurso y que si bien este año la caída de agua ha sido mayor a la de otros, se debe continuar este tipo de proyectos, junto con prácticas de riego restrictivas por parte de los usuarios de la zona.

El gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza, explicó a diario La Tribuna que “desde hace algunos años la disponibilidad del recurso hídrico en Biobío, así como en Chile en general, se ha visto fuertemente disminuida, lo que de alguna manera fue condicionando los cultivos, sobre todos los cultivos anuales que se desarrollan en la provincia”. “La gente ha ido generando inversiones, por un lado, y acotando sus siembras por otro, con el objeto de poder ajustarse a esta nueva realidad hídrica. Este año se ve un poco mejor, con una hidrología más cercana a la normal, por lo tanto la disponibilidad de agua se ve un poco mejor”, observó el vocero de los regantes. El gerente de la agrupación agrícola dijo que “la disponibilidad de agua se ve un poco mejor. Quienes nos abastecemos en particular del Río Laja, vemos con esperanza que el Lago Laja ha tenido una recuperación que se veía comprometida hasta abril de este año”.

LLAMARON A INVERTIR EN OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO

“Hoy hemos recuperado en parte la capacidad de embalsamiento del lago, no obstante es una responsabilidad lógica no utilizar toda esta disponibilidad en la presente temporada y seguir con un esquema restrictivo de eficiencia hídrica de manera que podamos sacar adelante los cultivos de este año”, llamó el vocero de Canalistas del Laja. Sanhueza indicó que “tenemos una disponibilidad hídrica igual mayor o mejor que la del año pasado, por lo tanto no debiera haber restricciones desde ese punto de vista. Pero el clima es bastante aleatorio, por lo que lo que suceda en el resto de la primavera y en el verano también va a marcar los requerimientos hídricos para los cultivos”. “Poniéndonos en el peor de los casos, en que no haya lluvias de primavera o verano, igual vamos a tener una disponibilidad que nos permita salvar bien la situación. Lo que pedimos es comprensión, en el sentido de que se mantenga la actitud de eficiencia y restricción que hemos tenido los últimos años, de manera que entreguemos con ese esfuerzo, mayor seguridad a las temporadas que vienen”, reiteró Sanhueza.

El dirigente de la organización de regantes se refirió también al desarrollo de obras de aprovechamiento de agua en la agricultura: “la crisis hídrica obligó a priorizar ciertas inversiones desde el punto de vista intra-predial. Estamos hablando de tecnificación y mejoramiento del manejo del agua dentro de cada predio. Eso hace que se puedan mantener los cultivos con menor cantidad de agua”. “Desde el punto de vista extra-predial, en nuestro rol de captación y conducción de las agua también hemos hecho grandes inversiones en estos últimos años y en particular el invierno pasado”, destacó el gerente del conjunto agrícola. Héctor Sanhueza contó que han impulsado “proyectos de mejoramiento de canales que disminuyen las pérdidas por conducción y nos permiten llegar con mayor cantidad de agua a cada predio, a pesar de que desde la fuente, que es el Río Laja, podamos captar solo parte de nuestros derechos”.

BUSCAN POTENCIAR LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EN RIEGO

Sobre las condiciones de cada regante para hacer frente al panorama climático y el déficit en el régimen de lluvias que se ha manifestado debido a este, el gerente de la Asociación de Canalistas del Laja destacó “la principal fuente de recursos de la cual nosotros y los agricultores disponemos, que es la Comisión Nacional de Riego, a través de la ley 18.450, que fomenta la inversión en obras de riego y drenaje. En el último tiempo ha tenido una fuerte orientación hacia la pequeña agricultura”. “La invitación es a que se aproveche ese instrumento, con el objeto de mejorar la eficiencia interna en cada predio. La ley 18.450 tiene más de 40 años y ha sido el elemento transformador de la agricultura en Chile”, valoró Sanhueza. El representante de los usuarios de agua adelantó que “la idea es seguir potenciándola e incentivar a los pequeños y medianos agricultores a usar este instrumento, que aumenta la productividad de los cultivos”.