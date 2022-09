Gremio del turismo analiza el panorama para realizar actividades durante la celebración del 18

El arribo de visitantes a Arauco ha bajado por el conflicto en la zona. Desde el consejo turístico de la provincia temen que de expandirse esto a otros lugares de la provincia se afecte dicha actividad.

Un vocero del sector del turismo de la provincia de Biobío dijo que el ambiente político y las condiciones de seguridad determinarán los resultados de las actividades relacionadas al turismo que se generan en la zona con motivo de los días festivos de Fiestas Patrias.

El presidente del Consejo de Turismo Público-Privado de la provincia del Biobío, Hernán Hernández, contó a diario La Tribuna que “nosotros hemos estado conversando y si bien el feriado del día 16 de septiembre es muy bueno, también complica al sector gastronómico y de la hotelería, porque el sábado 17 no es irrenunciable, entonces el “sándwich” nos ha complicado conseguir mano de obra para reforzar”. “Si la pandemia disminuye sus contagios esperamos poder contar con gran cantidad de visitantes en las zonas turísticas rurales. Hoy la gente está privilegiando estos sectores”, explicó el vocero de la agrupación provincial de turismo. Hernández agregó que “en Cabrero, Santa Fe, Millantú y San Rosendo están programando y diseñando actividades ligadas al 18 de septiembre y creemos que muchas personas de Los Ángeles visitará estos lugares”. “La mano de obra complica, por la cantidad de días feriados, que aumenta el costo de mantenerse operativo en este periodo”, indicó también el dirigente del Consejo de Turismo.

REDUCCIÓN DE AFOROS NO SE JUSTIFICA EN ALGUNAS ACTIVIDADES

El vocero del Contur de Biobío entregó además, sus consideraciones con respecto a las medidas de la autoridad de Salud del Gobierno: “hoy todavía, por ejemplo, cuando se quiere subir a Antuco, que aún tiene una buena cantidad de nieve tienes que inscribirte con tiempo, cancelar por internet y si llegas a Antuco y no tienes inscripción no puedes subir”. “Creemos que es una medida exagerada, porque el espacio es bastante más amplio para poder funcionar, pero el aforo es muy pequeño para el espacio del que se dispone”, criticó el dirigente del órgano público privado. Hernán Hernández indicó que esas condiciones “podrían cambiar aumentando los aforos, hoy se habla de que podrían aumentar en un 75 a un 85 por ciento. Esperamos que sea considerado rápido para las actividades masivas”. “Emprendedores y Pymes del sector de la hotelería, cabañas y camping podrían estar preparando ramadas, pero no sabemos aún si es así. Las ramadas se inauguran el jueves 15 de septiembre donde comúnmente se han hecho en Los Ángeles”, dijo el presidente del Consejo de Turismo Público-Privado de la provincia del Biobío.

Respecto a las proyecciones del gremio provincial sobre la temporada del feriado de Fiestas Patrias, el encargado del Contur adelantó que “el éxito de que pueda llegar gente a Los Ángeles o a la provincia de Biobío en general va a depender del ambiente político, lo que pueda ocurrir el 05 de septiembre y la tranquilidad que podríamos tener”. “En conversaciones con la delegada provincial y el gobernador regional respecto al tema de la seguridad les hemos manifestado nuestra inquietud sobre esta materia”, explicó Hernández. El vocero del Consejo Público-Privado contó que “hemos estado en varias reuniones con el gobernador regional y la delegada presidencial provincial, planteándoles nuestra inquietud con respecto a la seguridad, por ejemplo en lo que respecta a lo que ocurre en Alto Biobío”. “Alto Biobío y Santa Bárbara han tenido complicaciones en este ámbito y la delegada aseguró que están atentos y preocupados de dar las garantías necesarias en la materia”, informó Hernán Hernández a La Tribuna.

PROBLEMAS DE SEGURIDAD PODRÍAN DISMINUIR USUARIOS DEL TURISMO

El presidente del Consejo de Turismo Público-Privado de la provincia de Biobío puso énfasis en que la llegada de turistas a la provincia “va a depender mucho de lo que ocurra el 04 de septiembre y post-05 de septiembre y si todo se mantiene tranquilo y no vemos problemas como atentados, podríamos ver una afluencia de público”. “Ellos buscan salir a caminar, descansar, disfrutar en familia este periodo largo de vacaciones, que es un espacio perfecto para que la gente salga, comparta y se divierta en forma sana”, observó el dirigente del ente público-privado. “El nivel de turistas por los problemas en la zona de Arauco ha disminuido hasta llegar casi a cero, entonces traspasar eso al resto de la provincia complicará el turismo y esperamos que eso no ocurra”, finalizó el vocero del Contur Biobío refiriéndose a la disminución de los visitantes de distintos sectores de la provincia y la región producto de los problemas de seguridad generados producto de grupos radicales asentados en estos territorios.