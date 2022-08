Entregan Premio Siembra 2022 a Ronald Bown, Presidente de ASOEX￼

El Ministerio de Agricultura en el marco de sus 92 años de existencia, organizó la primera versión del Premio Siembra, a través del cual se busca reconocer la labor y compromiso de diversos actores del sector silvoagropecuario en beneficio del crecimiento del agro chileno.



En este marco, Minagri entregó el Premio Siembra 2022 al presidente de ASOEX, Ronald Bown Fernández, reconociendo con ello, su ardua labor en beneficio de la actividad frutícola de exportación.



“Ronald es un gran amigo, quien ha dado su vida por el sector. Con mucho diálogo con todos los actores, siempre un demócrata, y colaborando también con todos actores, los exportadores de fruta y los sistemas de agua potable rural. Ronald tiene una vida maravillosa de dedicación, preocupación y trabajo”, destacó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, durante su discurso.



Asimismo, la autoridad indicó que la idea de crear el Premio Siembra surgió del Premio Guacolda entregado por ASOEX hace ya varios años en reconocimiento a los aportes de las mujeres en la fruticultura, y en cuya versión 2022, el ministro Valenzuela participó. “En el fondo les copiamos. Dijimos si ASOEX entrega los Premios Guacolda, el Minagri tiene que tener su Premio Siembra para agradecer a los actores del sector”, explicó.



Por su parte, y tras recibir su premio, Ronald Bown Fernández dijo sentirse “muy agradecido por este reconocimiento, aunque creo no merecer más que otras personas. Por ello, agradezco más que nada el hecho de haber conocido gente como ustedes, que son el verdadero Chile, y eso me llena de orgullo. ¡Viva Chile! “.



El evento contó con la presencia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; el Subsecretario de Agricultura, José Guajardo, la Seremi de Agricultura de la Región Metropolitana, Natalia Joignant. Además del director de CONAF, Christian Little, la directora nacional del SAG, (s), Andrea Collao, entre otras autoridades de organismos dependientes del Minagri, además de dirigentes sindicales, gremiales, los premiados y sus familias.

Premiados



En total fueron 13 los y las quienes recibieron ayer por la tarde el Premio Siembra 2022:

Gabriela Omegna, Coordinadora Nacional Programa Educación Ambiental de CONAF y creadora de Forestín. Fernando Salinas, joven agricultor que cultiva frutillas (más de 500 plantas) en sustrato de cocos en la Región de Antofagasta Victoria Pino, dedicada a la ganadería caprina representa un reto y productora de queso de cabra de la Región de O´Higgins. Zunilda del Carmen Lepín, dueña de Tradiciones Zuni, un restorán de comida campesina, donde solo se venden alimentos orgánicos, libre de químicos y transgénicos de La Araucanía. Óscar Contreras y Camila Pinto, creadores del microemprendimiento De Huerta a la Raíz, Calera de Tango. Cecilia Ramírez, quien junto a sus hermanas Sandra y Lady han creado “Destilados de Viña Armidita”, un producto premium de Alto del Carmen. Fernando Maldonado, ingeniero forestal, académico, y funcionario de Conaf quien dio inicio al Programa de Prevención de Incendios Forestales de la institución. Juana Maye, agricultura mapuche de quinoa bajo método tradicional, Región de Los Lagos. Macarena Valdés y Marco Aceituno, una pareja emprendedora que dio vida al Proyecto de Agricultura Familiar fundado en la Sustentabilidad, Agroecología y Economía Circular en la Región de Valparaíso. Julio Muñoz, destacado productor (94 años) de papas y hortalizas en la Región de Magallanes. Emilio Solminihac, enólogo y propietario de Viña Santa Mónica. Un visionario de la industria del vino en Chile. Ronald Bown, Presidente de ASOEX, destacado por su largar trayectoria en pos de la fruticultura del país. Jacques Choncol, ex Ministro de Agricultura (Gobierno del presidente, Salvador Allende), y quien, además, desempeñó un importante papel en la reforma agraria realizada bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva