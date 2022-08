Llamaron a reconocer la relevancia de la apicultura para la conservación del medioambiente

Según el apicultor, reconocido a nivel mundial por su aporte al rubro, el mundo está en peligro porque las abejas están quedando sin alimento, lo que a su vez disminuiría la disponibilidad de alimentos para los humanos.

Un vocero del gremio apícola nacional de Chile explicó, en el marco del Día de la Miel, que en Chile no se valoriza el trabajo de los productores de este alimento ni el servicio que entregan tanto en la industria agrícola como en el medioambiente, al pagárseles precios que según el experto serían injustos, debido al desconocimiento de la sociedad y de los mismos apicultores de la importancia de su actividad.

El empresario apícola y asesor del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile, Mario Flores Molina, dijo a diario La Tribuna que “el interés humano ha dejado de lado la razón por la que la creación puso a los seres en el mundo. Tristemente, los polinizadores se han extinguido, producto de la depredación humana del entorno natural”. “Los problemas que tenemos en la apicultura se dan por estas razones. Cuando una cosa está en un lugar y se lo saca, como se ha hecho con algunas especies de abejas, estas depredan a otras”, explicó Flores Molina. El apicultor indicó que debido a lo anterior “el mundo humano está en riesgo. Las abejas garantizan la vida de todos los seres vivos. Si las abejas quedan sin comida, las bacterias, plantas y animales quedan sin comida”. Flores Molina precisó que “la miel es el alimento de la colmena. Nosotros montamos este movimiento porque la gente no entiende de dónde viene su comida. La vaca nos da leche porque la flora le permite producirla”.

QUIEREN QUE SE RECONOZCA LA IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS

“Hay mucha ignorancia de lo que significa un apicultor, tanto desde el apicultor como desde la sociedad. El apicultor es una persona muy importante, pero la sociedad no lo ha valorado”, criticó el experto. Mario Flores Molina dijo que “de perder las abejas, no solo se perderán los cultivos, sino que también se degradará el suelo, quedando todo estéril. Por eso el apicultor es tan importante y tiene que valorizarse”. “Primero se debe entender su función, valorizarse sus servicios en los precios. Yo terminé dándole el premio mundial apícola a Chile cuando de joven me decían que heredaría el mundo de los “pajareros””, contó el apicultor chileno. El asesor de Monachi (Movimiento Nacional de Apicultores de Chile) hizo un llamado, en el marco del Día de la Miel, “a la sociedad a que se interiorice un poco más de la realidad del mundo. Que aprendan a razonar. Estamos viviendo tiempos difíciles pero nadie razona”.

“Hay que educar a la sociedad sobre las abejas. Los empresarios deben razonar, porque si las abejas no pueden llegar al huerto no hay producción de alimentos”, alertó el también el ganador del Premio Mundial a la Invención Apícola. “No se puede tener frutas, semillas, nada, sin las abejas. Por eso los empresarios debieran darle un valor a este servicio, que es primordial, es la bencina, es el petróleo para la producción”, comparó la actividad Mario Flores Molina. El inventor criticó que a pesar de la relevancia de la actividad, “no se fijan en gastar 300.000 pesos en un producto que mata a las abejas, que es el insecticida, pagándole a ese apicultor no más de 140.000 pesos por hectárea”. “Por esa hectárea debería pagarse como mínimo entre 600.000 a 800.000 pesos, porque se tiene un huerto que da una renta de 25 o 20 millones de pesos líquidos por hectárea, sabiendo que el resultado y la producción se debe a las abejas”, alegó el apicultor.

LLAMARON A PAGAR PRECIOS JUSTOS POR LAS POLINIZACIONES

“La abeja debiera considerarse como un instrumento fundamental para la producción. Debiera pagarse por lo menos el tres por ciento de la producción, pero en muchos casos no alcanza ni siquiera el 0,8 por ciento. El uno por ciento es lo máximo”, contó el asesor de Monachi. Flores Molina indicó que “nosotros en los huertos estamos con precios de 14.000 pesos hace 20 años. El precio mínimo de las polinizaciones debiera ser de entre 50 mil a 60 mil pesos”. “Hay que dividir las polinizaciones cortas, de no más de 20 días y esas no podrían costar nunca menos de 50 mil pesos, porque el costo de una colmena está entre 56 y 86 mil pesos y en un huerto de palta se paga entre 28 a 30 mil pesos”, detalló el apicultor. En el caso de las polinizaciones largas, Mario Flores Molina dijo que “debieran costar entre 80 mil a 100 mil pesos, pero pagan casi lo mismo por ambas, que una dura entre 15 y 20 días y la otra entre 60 a 100 días. Hay mucha injusticia. El Estado debe intervenir”. “Monachi es importante, porque están tratando de generar conciencia en los empresarios, por ejemplo, los productores de semillas ya están dispuestos a conversar y subir los precios”, destacó el empresario apícola.