Una historia que creíamos haber dejado atrás después del comunicado de la empresa. Gracias a más videos del tiktoker @carlos_rivafit se dieron al descubierto otros problemas nutricionales con la marca.

Tras realizar un video de contexto referente al caso de las barras Wildfood, Carlos pudo percatarse un error en el gramaje del producto Zinc + Vitamina C: “Imagina que la porción es una tableta, esta pesa 0,668 gramos, esto no alcanza un gramo. Sin embargo, por porción, supuestamente incluye 1000 mg por porción. Pero la pastilla pesa menos de un gramo, por tanto, eso no tiene coherencia. Lo mínimo que debería pesar esta pastilla, es lo que incluye”.

De la misma forma, hizo el cálculo con la dosis diaria recomendada, que arrojaba un porcentaje del 100% cuando, lo que se asume fue una confusión, debe tener un 300% de DDR. Dentro de este mismo apartado, se indica que el cálculo fue hecho en base a la dosis diaria recomendada para un adulto, pero al observar la tabla oficial, arroja 60 mg al día. Entonces, este sumplemento, dice contener 13 a 14 veces la dosis recomendada.

Días después, además de eliminar de la página el producto con información nutricional errónea, la empresa modificó los parámetros en los suplementos.

