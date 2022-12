¡Feliz Cumpleaños Taylor Swift!: Su historia y trayectoria

Créditos de la imagen: Los 40

Quitando el estigma de un martes 13 de mala suerte, podría decirse que este 2022 culmina para Taylor Swift como uno de los mejores años de su carrera. El pasado 21 de octubre estrenó su décimo tercer álbum estudio Midnights, un disco que busca el reencuentro con aquellas noches de pensamientos intrusivos y análisis que no la dejan dormir.

Rompiendo records internacionales con este último estreno, Swift logra posicionarse nuevamente en los más altos tópicos del mundo del espectáculo. Lo que no es sorpresa para nadie, ya que este tipo de resultados responde a los años de experiencia de la cantante.

DOS ÁLBUMES EN PANDEMIA

Con un ajetreado 2020, nada hacía presagiar que la cantante, a pesar de las medidas y restricciones sanitarias para grabar, estrenaría dos álbumes: Folklore y Evermore. ¿La novedad? Estos álbumes fueron estrenados de manera sorpresa y con algunos días de diferencia. La cantante explicó a través de un comunicado en sus redes sociales que: “No podía dejar de escribir canciones” y por tanto, decidió entregar a sus fans aquellas canciones que se vuelven parte una pausa en su vida: El Folk y su pasado Country.

Créditos de imagen: La Tercera

LA NUEVA FACETA CINEMATOGRÁFICA DE TAYLOR SWIFT

Debido a un problema de créditos y derechos de autor, Taylor Swift pierde sus álbumes estrenados junto a la productora Big Machine Records. Sin embargo, dentro del contrato, y para la suerte de la cantante, los derechos de sus líricas siempre fueron de su propiedad. Esto le permitió realizar una acción arriesgada: Regrabar sus álbumes y recuperar sus canciones.

Dentro de esta misma temática, a mediados del 2021, Taylor Swift regraba su álbum Red acompañado de la sigla “(Taylor’s Version)”, que garantiza su propiedad por sobre su música y su historia. Una de las canciones de este álbum llamada All Too Well tenía una versión oculta, una que la cantante mencionó en una entrevista de manera casual pero que sus fans no dejaron de lado hasta el día de hoy.

Protagonizado por Sadie Sink (Max en Stranger Things) y Dylan O’Brien (Stiles en Teen Wolf), cuenta la historia de una de sus relaciones del pasado con el actor Jake Gyllenhaal, Taylor crea un cortometraje. Sumando a sus habilidades prácticas y manuales, la dirección y escritura en el área del cine. La cantante también reveló que escribió una película completa y que será estrenada dentro de los próximos años. Sin duda, será un trabajo de calidad, al igual que el resto de sus creación.

Se espera que Taylor Swift visite Chile bajo la productora Ticketmaster durante el 2023 con su tour “The Eras Tour” que hace un recorrido completo a través de sus álbumes, incluyendo Debut, Speak Now, 1989 y Lover.