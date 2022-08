Festival REC anuncia co-programación de artistas de la Región del Biobío

Impulsado por el Gobierno Regional del Biobío, el Festival REC regresa el próximo 5 y 6 de noviembre a Concepción, con la producción del Teatro Biobío. Artistas de la Región del Biobío compartirán escenario con bandas nacionales e internacionales en dos intensas jornadas que se desarrollarán en su locación tradicional, el Parque Bicentenario, y en las salas del Teatro Biobío. “Es un festival masivo, gratuito, donde diversas manifestaciones como el rock, pop o la música electrónica pueden estar presentes en distintos escenarios, en el mismo lugar donde estaban –Plaza Bicentenario–, pero también cruzando la calle –Teatro Biobío–, para generar una gran fiesta urbana, como un bien cultural que se aporta a la ciudadanía, no tan solo del Gran Concepción, sino que también de toda la región y de otros lugares del país que quieran asistir”, expresa Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío.



La edición 2022 del evento musical gratuito más grande del sur de Chile tendrá un aumento de la participación de artistas locales, que se definirán a través de proceso de co-programación. “El REC es un festival de gran proyección nacional e internacional y, como tal, es una oportunidad importante para las bandas locales. Por eso, aumentaremos la participación de artistas locales en un 50%. La últimas tres ediciones contaron con ocho bandas del Biobío y este 2022 serán doce. Este año, además, se diseñará el cartel local a partir de una co-programación, es decir, un proceso participativo que incluirá los aportes de las asociaciones musicales del Biobío –que son parte fundamental del sector musical de nuestro territorio y lo conocen en profundidad–, de los públicos del festival y del equipo curatorial del REC. Nos pareció relevante abrir, por primera vez, este espacio para involucrar a la comunidad”, expresa Francisca Peró, directora ejecutiva de Teatro Biobío.



En esta primera instancia de co-programación se convocó a nueve agrupaciones musicales de la Región del Biobío, que seleccionarán a la mitad de los proyectos musicales locales que serán parte del line-up 2022. Las entidades que serán parte de este proceso son: Agrupación de Músicos de Talcahuano (AMUT); Asociación de Músicos Independientes Concepción (MIC ); Asociación de Músicos de Cañete; Asociación Gremial de Industria Musical del Biobío (IMUBB A.G.); Club de Jazz de Concepción, Festival Internacional de Mujeres Músicas (FIMM); La Disquera – Asociación de músicos de Los Ángeles; SITAMCO – Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Independientes de las Artes Musicales de la Provincia de Concepción.



Las seis propuestas de estas entidades se combinarán con la curatoría del equipo del Festival REC, que considerará a cuatro artistas que no cuentan con representación gremial, sindical u otra. Por otro lado, a través de la campaña Programemos juntos se invitará a los públicos del Festival REC a proponer nombres de artistas de la Región del Biobío. A partir de este miércoles 3 de agosto, en el sitio web www.festivalrec.cl estará disponible el link para compartir sus preferencias, que serán contempladas para la selección de dos de los proyectos musicales del line-up.



En este proceso de co-programación entre las asociaciones musicales, los públicos y el equipo del REC, serán considerados grupos del Biobío conformados en al menos un 50% por habitantes de la Región, que cultiven los siguientes estilos: rock, metal, pop, urbano, jazz, reggae, indie pop o rock y alternativo. “Todo el line-up 2022 crecerá también en cuanto a la presencia de artistas mujeres, porque nos parece fundamental avanzar en la disminución de las brechas de género en este tipo de eventos”, anuncia Francisca Peró.



También se tendrá en cuenta que los artistas tengan música original; que hayan grabado al menos un EP o un LP en los últimos cuatro años; que hayan lanzado singles, discos y/o videos entre 2019 y 2022; que tengan su música en plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music u otras; y que cuenten con redes sociales activas. También, de forma transversal a todo el cartel, se priorizará la inclusión de artistas que no hayan participado en las dos últimas versiones del REC. “La co-programación, además de integrar a la comunidad, nos permite ampliar la mirada, conocer más en profundidad la riqueza del medio musical del Biobío e integrar en el line-up una selección que dé cuenta de la creatividad de nuestros artistas“, explica Peró.



Los resultados de la co-programación de bandas de la Región del Biobío se conocerán junto al anuncio de los artistas nacionales e internacionales que serán parte del line-up. El cartel completo del Festival REC 2022, que incluirá también a DJs que aportarán música electrónica, será anunciado íntegramente en las próximas semanas.