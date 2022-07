Estudio revela que los viajes aumentan la posibilidad de aventuras e infidelidad

Viajar a un nuevo destino genera emoción y aventura, el conocer nuevas personas y realizar otras actividades ya sea en viaje de trabajo o en vacaciones siempre podría generar una idealización y ganas de adoptar otras personalidades. Según Ashley Madison, el sitio de citas para casados líder en el mundo, descubrió en una encuesta reciente* que sus miembros tenían más posibilidad de involucrarse en una experiencia extramatrimonial cuando están fuera de casa.

Cuando se les preguntó por qué estaban más inclinados a tener una aventura mientras viajaban, el 62 % de los miembros de Ashley Madison reveló que estar fuera de casa les facilitaba el ser más discretos. Ya sea que hayan conocido a su pareja por adelantado o durante su viaje. El 43% de los miembros dijo que tener una aventura mientras viajaba se sintió más emocionante, el 39% dijo que se sintió más espontáneo y el 35% dijo que fue más fácil dividir los tiempos en comparación con una aventura en casa.

“La investigación indica que muchas personas adoptan una personalidad diferente mientras viajan y que los hace sentir o actuar de manera diferente a como lo harían en casa”, explicó Christoph Kraemer, Director de Relaciones Internacionales de Ashley Madison. “Nuestros miembros se sienten más abiertos, libres y aventureros mientras están fuera, lo que explica por qué quizás estén más dispuestos a reducir sus inhibiciones y explorar diferentes conexiones”, expresó.

Tammy Nelson, doctora en Filosofía y autora de “When You’re the One Who Cheats” (“Cuando eres el que engaña”), dice que “muchas veces las aventuras ocurren mientras viajas porque hacer trampa se siente más emocionante y más fácil cuando nos convertimos en alguien nuevo en un lugar nuevo. Emerge una parte diferente de la personalidad, lo que ella llama la parte “temporal”. Estar en un entorno extraño lejos de las personas que nos conocen nos permite explorar completamente lo que se siente ser una persona nueva y probar diferentes rasgos de personalidad. Podríamos usar ropa más sexy, coquetear más, ser más extrovertidos y tomar riesgos para salir y conocer gente nueva, cruzando las líneas hacia la indiscreción sexual si esas conexiones son breves y prometen no seguirnos a casa”. Y agrega “el hecho de tener aventuras cortas hace que la persona sienta que corre menos riesgos. Así como también probar una nueva personalidad, si encaja y se siente bien, aumenta la autoestima y se puede integrar y llevar a casa, por lo que nos sentimos bien después de un viaje renovador o un viaje rápido fuera de la ciudad. Si probar esta nueva personalidad no funciona y no nos gusta este nuevo aspecto de nosotros mismos, podemos dejar atrás la experiencia y tal vez incluso pretender que nunca sucedió”.

Si bien algunos miembros de Ashley Madison dieron su opinión sobre la posibilidad de explorar parejas externas mientras viajan con sus cónyuges, la mayoría (88%) dijo que no discutieron ni obtuvieron el permiso de su cónyuge. Esto plantea la pregunta: ¿mucha gente adopta la mentalidad de “¿lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas?” No exactamente. Los miembros de Ashley Madison revelaron que, si bien la mayoría todavía considera que es una aventura si tienen relaciones extramatrimoniales mientras viajan, no todos los lugares tienen la misma calificación en lo que respecta a lo que constituye hacer trampa.

¿Considera que es una aventura si se lleva a cabo en este lugar?

En una ciudad diferente 95%

En otro estado/provincia 82%

En un país diferente 78%

En el agua (por ejemplo, un crucero) 75%

En el aire (por ejemplo, en un avión) 74%