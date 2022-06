¿Qué se debe considerar a la hora de adquirir un vehículo nuevo o usado?

Desafortunadamente, adquirir un vehículo continúa siendo un riesgo entre las personas, puesto que además de los abismales precios que exhibe el mercado, prevalece la incertidumbre entre los compradores respecto a si el auto que recibirán efectivamente está en óptimas condiciones.

En este sentido, La Tribuna contactó a Patricio Muñoz, ingeniero en maquinaria de vehículos automotrices con máster en ingeniería de mantenimiento y docente de Inacap, quien entregó, desde su experticia, recomendaciones vitales para considerar cuando se desee comprar un vehículo.

LOS CERO KILÓMETRO

Antes de entrar a las precauciones de una máquina usada, el experto se centró en algunas de las ventajas que tiene que privilegiar un automóvil nuevo. “Actualmente, el mercado se encuentra con un proceso de inflación de precios, que ha afectado por igual a los vehículos usados y nuevos. No obstante, las prestaciones que otorga un vehículo nuevo vienen dadas principalmente por la probabilidad de posibles fallos o eventos que entregue el automóvil, que en esos caso son mínimos”, detalló.

Asimismo, agregó que en el caso de los cero kilómetro, “vienen con garantías por un par de años, que vienen otorgadas por los mismos fabricantes de los vehículos. Entonces, en resumen, a pesar de los costos de los vehículos nuevos, estos poseen una alta fiabilidad y también un servicio de posventa que entregan las diferentes marcas y concesionarias”.

Detalló que “en mi caso personal tengo un vehículo que compré nuevo, entonces en dos o tres años, una vez terminado de pagarlo, procedo a dejarlo en parte de pago y adquiero un vehículo nuevo otra vez. Eso es una forma o estrategia de adquirir un vehículo e ir renovando periódicamente. Entonces lo que obtengo de esto es una alta fiabilidad”.

USADOS Y SEMI USADOS

Siguiendo con el tema principal, el ingeniero detalló que “si bien comprar un vehículo usado en una concesionaria viene con un costo prácticamente igual al de un vehículo nuevo, el usado viene con un proceso, digámoslo así, de respaldo por parte del mismo concesionario que lo está vendiendo, ya que, muchas veces es un vehículo semi nuevo, es decir que el vehículo solamente tuvo un dueño”.

No obstante, Muñoz enfatizó en que “independientemente que lo compremos a un concesionario o a un servicio de compra y venta o bien a un particular directamente, es necesario que nos hagamos asesorar por un especialista mecánico y por un especialista en desabolladura y pintura. De esta forma se tiene certeza que lo que se está adquiriendo no va a fallar en el mediano o corto plazo”.

“Hay gente que pretende comprarse un vehículo usado que no venga con detalles, y eso es realmente imposible. Siempre va a haber algo, ya sea del punto de vista mecánico, o del punto de vista estético. Pero es importante que estos detalles no sean de riesgo para la conducción. Por ejemplo, si no abre una ventana, a lo mejor no es tan riesgoso en comparación a que los frenos vengan con problemas. En esas cosas es donde debemos hacernos asesorar por un especialista”, agregó el profesional.

¡OJO CON LA DOCUMENTACIÓN!

En este punto, según el experto, “hoy en día hay aplicaciones como Autofac, que nos permiten verificar el historial de los vehículos”. De esta forma el comprador se asegura que la información ofrecida por parte del vendedor es fidedigna. “Es importante corroborar los números de chasis para evitar alguna clonación (…) La invitación es a revisar muy bien la documentación, siempre hay mucha información que permite evitar malas prácticas”, añadió.

VERIFICAR EL MOTOR

Considerado como una de las piezas más importantes a la hora de comprar un vehículo, el experto no dudo en explayarse en este punto, con tal que los lectores puedan tomar sus propias precauciones.

“El estado del motor se puede verificar tanto visualmente como en funcionamiento. Visualmente es importante revisar las fugas de aceite, ya que estas son relevantes a la hora de adquirir un vehículo.

Además, es necesario verificar la presencia de contaminantes en el aceite; eso es fácilmente perceptible visualmente, porque el aceite adquiere un aspecto lechoso, y eso es producto de una emulsión que se da por la mezcla del aceite con el agua, que bajo condiciones específicas el aceite sí se puede mezclar con el agua, la cual muchas veces proviene del motor”, detalló el profesional.

“También es importante verificar el sistema de refrigeración del vehículo (…) cuando hablamos del sistema de refrigeración, este está diseñado para que el motor trabaje a una temperatura adecuada. Esta temperatura puede llegar a diferentes parámetros dependiendo del fabricante del motor, sin embargo, la temperatura debe alcanzar un nivel y de ese nivel no debe bajar ni subir. Es preocupante cuando un motor no se calienta, pero es aún peor cuando excede la temperatura. Entonces cuando vamos a adquirir un vehículo es importante probarlo bien y que la temperatura se mantenga”, añadió.

Además, se recalcó que “es necesario escuchar el sonido del motor y percatarse de ruidos anormales, como golpeteos o chillidos. Y si es posible, realizar una ruta con el vehículo, ya que esto permitirá que salgan a flote ruidos sospechosos (…) Verificar que no se cargue a una orilla o que en las curvas no pierda la estabilidad, son algunas de las cosas más importantes”.

Finalmente, y a pesar de todo el conocimiento que pueda tener una persona, el ingeniero reiteró en incontables ocasiones que siempre es bueno buscar asesoramiento de expertos antes y durante la compra, ya que solo un especialista puede detectar ciertas anomalías que a futuro abrumarán el logro de adquirir un vehículo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: