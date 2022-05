Beneficiarios de viviendas sociales en Huépil en alerta por paro de trabajadores de la construcción

Las obras iniciaron en octubre de 2019 y a los beneficiarios les preocupa el retraso que pueda generar el paro de los trabajadores, sin embargo apoyarán la movilización.

Trabajadores de la empresa constructora encargada del proyecto habitacional Villa España se declararon en paro, debido a un atraso en el pago de sus remuneraciones, frente a lo cual la constructora hasta ahora no se ha pronunciado, aseguraron.

Una de las voceras del Comité Villa España manifestó su preocupación frente al problema, que podría implicar un eventual retraso acumulado de dos años que se suma a la espera de 14 años que ya llevan los vecinos para recibir sus casas.

Una de las trabajadoras de la empresa, Andrea Ramírez, dijo a diario La Tribuna que “se supone que nosotros mensualmente recibimos dos pagos, uno en la quincena y el resto a fin de mes, pero no nos han hecho el depósito de quincena”. Ramírez contó que “hemos pedido explicaciones y no nos han dado ningún tipo de respuesta, pero tenemos pagos, deudas y familias detrás de nosotros y no tenemos de dónde sacar dinero, entonces estamos preocupados”. La persona contratada por la empresa constructora planteó la duda que viven sus compañeros de trabajo: “No sabemos si ahora a fin de mes nos van a hacer el pago completo o no nos van a pagar más. Supuestamente hoy (ayer) nos iban a dar respuesta, pero no ha llegado nadie de la empresa a explicar nada, por eso se paró la obra, los maestros no están trabajando y no se están entregando materiales en bodega”. Andrea Ramírez enfatizó: “no podemos ponernos a trabajar si no nos van a pagar”.

ATRASO EN LOS PAGOS LEVANTA SOSPECHAS

La vocera de los trabajadores contratados por la constructora de las viviendas sociales declaró que “nosotros queremos terminar nuestro trabajo y que las personas tengan sus casas luego pero también tienen que entender y quizá apoyarnos mutuamente, como trabajadores de la obra y beneficiados”. “Los vecinos están preocupados por tener luego sus casas, pero nos han apoyado”, aclaró Ramírez. Uno de los trabajadores de la construcción, quien no quiso dar su nombre, por temor a ser desvinculado de la empresa por la manifestación, contó que “el no recibir nuestros pagos nos afecta, porque detrás de cada uno hay una familia y tenemos deudas, la empresa debió habernos dicho por lo menos que no nos iban a pagar en la fecha que corresponde, para programarnos con las platas, porque ya no nos queda y aquí hay gente que viene de fuera a trabajar”. Explicó que “hay gente que tiene que echar bencina, que tiene que comer y pagar arriendos, porque hay gente de Concepción, Yungay, de distintos lados trabajando y la misma constructora tiene el mismo problema en Yungay, Nacimiento y en El Carmen”. El entrevistado llamó a los vecinos de Villa España “a que nos entiendan, ellos igual tienen familia y nosotros queremos entregar la obra, pero así no podemos, incluso le avisamos a los vecinos”.

“Ahora nos quieren descontar las horas que no trabajemos hoy, nos amenazaron que de aquí al cinco no tendremos pagos por estos días según un supervisor que está acá”, continuó el trabajador. Los colaboradores esperarán “a tener una respuesta, que vendrá de la oficina central, nos dijeron que hoy nos pagarían, pero no han llegado, entonces al mediodía decidimos hacer esto, que es la única manera de tener respuesta”.

Trabajadores indicaron que sus sueldos están impagos, “desde el 15 de mayo y hemos esperado y tenido paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta”, explicó el trabajador.

La socia del Comité Villa España, Keili Cuanaqueo, dijo en la manifestación, que “la sensación de muchos socios es que la empresa se va a ir a quiebra, porque hay muchos rumores, que comenzaron a salir desde dentro de la empresa y nuestro miedo es que con eso el proyecto empezaría de cero”. La vocera del Comité Villa España indicó que “una constructora no va a venir a subsanar observaciones o sacar detalles pequeños, va a traer a otro ingeniero, con otras expectativas y que podría decir que las casas están mal hechas y que hay que desarmarlas todas”. La dirigente del comité agregó que “no estamos hablando de un año o seis meses, son 300 casas. Por eso algunos vecinos están viniendo a ver qué pasa, no se trata solamente de los trabajadores, no le están pagando al jefe, a nadie”.

A UN AÑO Y MEDIO DE ATRASO, VECINOS NO SABEN A QUIÉN ACUDIR

Los problemas planteados por los trabajadores y los vecinos llevarían a que “en octubre, cumpliéramos 14 años de espera, las obras iniciaron el siete de agosto de 2019 y la fecha de término de obra debió haber sido 28 de enero de 2021”, Explicó Cuanaqueo. “Si seguimos así vamos a llegar a los dos años de atraso, y con los trabajadores parados en sus faenas todo va a empeorar, somos 300 socios que vamos a apoyar a los trabajadores y que nos vemos afectados por sus problemas”. Keili Cuanaqueo contó que “el tema se escapa de las capacidades dentro de las cuales nos puede ayudar nuestro alcalde, él va a tener una reunión para saber qué va a pasar y en qué vamos a quedar”. La vocera del Comité Habitacional dijo que el día lunes 30 del presente mes, “nos reuniremos con la municipalidad a las 16:00 horas, nos citaron a los 300 socios del comité y abordar lo que está pasando”.