El trabajo detrás del equipo de Miss Universo para preparar a sus candidatas

La vocera de Miss Universo Concepción explicó el trabajo multidisciplinario y enfocado en lo social que se llevará a cabo por parte de la organización con motivo del certamen, donde se trabajará tres semanas para potenciar las habilidades de las concursantes a través de equipos multidisciplinarios que potenciarán las características tanto internas como externas que se buscan en una seleccionada regional de Miss Universo.

La directora de Miss Universo Concepción, Patricia Esparza, contó a diario La Tribuna que “hace entre cinco y seis años he estado ligada al emprendimiento, comunicacionalmente, con un programa de emprendedores y me dieron la oportunidad de ser directora de Miss Universo Concepción ahora, tarea que tomé con mucha humildad, para resaltar sobre todo la región”. Esparza destacó también “el rol social de la organización, porque para nosotros lo más importante en el certamen de belleza a nivel nacional es estar al lado y trabajar en conjunto con una fundación de la región, en este caso fue Fundación Las Rosas, con quienes trabajaremos fuertemente el mes de mayo y también para que las candidatas le puedan dar una tarde entretenida a los ancianos y potenciar el lado social, con lo que la juventud no está impregnada”.

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO ENFOCADO EN LAS CONCURSANTES

La vocera de Miss Universo Concepción explicó que “nosotras queremos impregnarlas con el lado social, con lo humano, que es lo más importante en este certamen de “belleza”. Respecto a los requisitos para que las postulantes entren al Miss Universo Concepción, Patricia Esparza explicó que “las condiciones son las mismas: 18 a 27 años, soltera sin hijos y chilena, no hay ningún filtro, todas están inscritas y todas las que se inscriban hasta el viernes van a estar dentro del concurso, lo que lo convierte a nuestro foco, que es un concurso más ligado a la belleza interior, la belleza de la luz que puede entregar una mujer del Biobío”. Patricia Esparza indicó que “para nosotros es mucho más importante los talentos, su vida, destacar su habilidad en el deporte y finalmente en lo que involucra el certamen de belleza a nivel nacional y regional”.

La directora de Miss Universo en Chile explicó que “nosotros vamos a trabajar tres semanas completas, desde la próxima semana, de lunes a viernes, donde todos los viernes tendrán charlas motivacionales de Andreina Lagos, psicóloga de nuestro equipo, destacada en la región, quien se encargará de potenciar las habilidades de las concursantes, darles herramientas en su ámbito”. Esparza agregó que “a lo anterior se sumará el trabajo que ella realiza con el universo y con el sistema. En peluquería Vicente Cortés les enseñará semanalmente sobre el cabello. Make Up, tienda online de Concepción de una maquilladora profesional enseñará maquillaje una vez a la semana”. También se considera “oratoria, pasarela y expresión corporal y un montón de cosas que hace la Escuela de Modelaje Joan Valencia, que es de Concepción. En conjunto tenemos un missólogo, reconocido a nivel internacional y de Concepción, que estará encargado de preparar a las candidatas y durante un mes preparar a la ganadora de Concepción, entonces todo un equipo de profesionales está poniendo todo de su parte, con mucho cariño, para las 25 niñas que participan”.

REACTIVACIÓN DE LOS CONCURSOS COMO INSTANCIAS DE APRENDIZAJE Y APOYO A REGIONES

Sobre el trabajo de la candidata a Miss Heart y Miss Universo angelina, Daniela Riquelme, Patricia Esparza dijo que “también ella asistirá a las charlas semanales, donde les contará su experiencia desde adentro, para potenciar a las niñas y que vean que es una posibilidad muy importante, entregándoles herramientas y cariño, contarles de su vida tanto ella como una Miss Mundo, que es de Talcahuano”. “Alrededor de tres o cuatro niñas tienen emprendimientos, páginas online y en general las niñas que están dentro del concurso son destacadas, en los ámbitos del arte y la cultura, ya sea a través del canto o del baile. En lo deportivo también destacan”, dijo Esparza, quien agregó que “estamos muy contentas con las niñas que están llegando y que optaron por este certamen de belleza”. La vocera de Miss Universo en Chile destacó el hecho de que “todas tienen las ganas de participar, aprender”. Entre las instancias de aprendizaje, Patricia Esparza mencionó “una actividad que tendremos el 10 de mayo, una tarde muy linda, con una sorpresa gigante, con las candidatas, incluyéndolas pero sobre todo impregnándolas con lo social, con las fundaciones y que no olviden que con un poco se pueden lograr muchas cosas, tenemos que seguir ayudando a las fundaciones en la región”.

La directora de Miss Universo Concepción explicó que “nosotros estamos lanzando este Miss Universo Concepción, que hace mucho tiempo que estaba dormido y también queremos levantar las producciones a nivel regional e incluir a todas las comunas para el certamen final, que va a ser en el Hotel Marina del Sol, con una gala, invitados, cantantes de la región, personas de la municipalidad y autoridades de Gobierno que nos van a acompañar”. Esparza mencionó también “emprendimientos que nos van a acompañar, sumando el emprendimiento, mezclado con una gala que será transmitida por un canal regional, haciendo que el certamen de belleza de la región del Biobío sea como los anteriores del Miss Universo Nacional, donde nos reuníamos en familia y esperábamos la llegada de una candidata, ver la representante”. Con lo anterior, Patricia Esparza planteó que “esperamos poder potenciar la región y hacer de esto un evento maravilloso para las personas que están en sus casas”.

La encargada del certamen agradeció la ayuda “de don Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción y el diputado Bobadilla, quien nos está ayudando con los espacios para recibir a las 25 niñas, participen de sus charlas y aprendan, todo se está haciendo de manera muy limpia y transparente, para que la región del Biobío crezca en emprendimiento, en eventos y hacia afuera, por lo que nos estamos preocupando hasta el último detalle”.