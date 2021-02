Lajinas iniciarán emprendimientos tras capacitación laboral

Quince vecinas de la comuna de Laja recibieron sus certificados de participación en el Programa de Formación, Capacitación y Empleo (Profocap), desarrollado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en esa comuna y en otras de la región del Biobío.

Este programa, realizado por la Conaf, junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como propósito entregar herramientas para la inserción laboral y mejorar las condiciones de empleabilidad de las familias más vulnerables de la región.

Durante la entrega de certificados, el gobernador (s) de Biobío, Francisco Lagos, valoró la oportunidad manifestando que “este programa va orientado a personas adscritas al Sistema de Protección Social Chile Solidario, y en el caso de la provincia de Biobío se desarrolló en Antuco, Mulchén, Alto Biobío, Quilleco, Negrete y Laja, beneficiando a un total de 91 personas.”

Además, la autoridad añadió que “en un contexto tan complejo que tenemos como país, el tema del empleo ha sido muy complicado, de ahí entonces el destacar la importancia que ha tenido Profocap en la vida de quienes hoy recibieron sus certificados”.

El programa tuvo una duración de cuatro meses, comenzando en noviembre del año pasado y concluyendo en febrero. Durante ese período se contó con tres etapas. La primera, contempló el trabajo de establecimiento del programa en las comunas y la selección de los participantes. La segunda, correspondió al proceso de aprendizaje en aula, en la cual desarrollaron diversos talleres, para luego realizar la pasantía laboral de los trabajadores.

La última etapa fue el acompañamiento o seguimiento de las egresadas.

En relación a esto, el alcalde, Vladimir Fica, manifestó que “se trató, sin duda, de una gran oportunidad de crecimiento personal y de preparación para el mundo laboral. Para todas ellas, muchas jefas de hogar, un aliento de esperanza, decirles que pueden mejorar su calidad de vida, confiar en ellas mismas y que son capaces de salir adelante, y como municipalidad estamos felices de haber participado en este proceso”.

En esa comuna, este programa se ha implementado durante seis años, y en el año 2020 participaron 15 mujeres jefas de hogar.

Frente a esto, el director regional de Conaf, Francisco Pozo, indicó que “es un tremendo orgullo para la institución constatar la alegría y el entusiasmo de las beneficiarias por haber recibido esta capacitación, y contar con herramientas que les permite generar nuevos emprendimientos”.

En los últimos dos meses del 2020, y en enero y febrero de este año, el programa se desarrolló en nueve regiones del país, con una cobertura de 1.800 cupos, en 84 comunas y 104 grupos de trabajo.

Una de las beneficiaras del programa en Laja, María Soledad Inostroza, expresó que “en lo laboral, principalmente, me ha ayudado mucho, porque en tiempo de pandemia hemos tenido que reinventarnos. Actualmente me encuentro a punto de lanzar un emprendimiento, por lo que, gracias a este curso he podido realizar todas las gestiones con mucho más conocimiento y de manera más rápida”.

En el resto de la Región del Biobío, el programa se desarrolló en siete comunas de la Provincia de Arauco, con un total de 137 beneficiarios; y en la Provincia de Concepción, en Talcahuano fueron 34 beneficiarios.