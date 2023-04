Reportan masiva muerte de aves en playa de Cobquecura

Este fin de semana el municipio de Cobquecura fue informado de la aparición de numerosas aves muertas en el sector de la playa La Boca de Buchupureo. Esta situación fue informada a las autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), activándose los protocolos preestablecidos en estos casos.

El alcalde Julio Fuentes explicó que “hace un par de días no más estuvimos en reunión del Comité de seguridad pública comunal, donde abordamos este tema de los riesgos por contagio de gripe aviar, determinando los protocolos como se actuaría ante posibles casos en la comuna y la zona. Si bien por momento no sabemos si la muerte de estas aves está o no relacionada con la influenza aviar; de igual manera activamos el protocolo”.

Personal del SAG realizará la toma de muestras a las aves muertas, las que luego serán retiradas y enterradas conforme lo ha determinado la autoridad. “Queremos pedirle a los vecinos que no las manipulen, no las toquen, no tengan contacto con estas aves; y eviten también por ejemplo que sus mascotas como perros puedan ir a la zona de la playa ya que si entran en contacto con las aves y estas estuvieran contagiadas, podrían transportar el vector hacia los hogares u otros lugares”, complementó el edil.

Otra probabilidad es que las aves hayan muerto producto de haber quedado enredadas en las redes de barcos pesqueros que han estado operando en la zona en los últimos días; “pero en todo caso es mejor prevenir cualquier riesgo y por eso pedimos encarecidamente que no se acerquen ni las manipulen, hasta que sean retiradas de la zona”, concluyó el alcalde.

