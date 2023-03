Inauguran la primera unidad de otorrinolaringología de la provincia de Biobío en Los Ángeles

Hoy fue inaugurada la Uaporrino de Los Ángeles, primera unidad de otorrinolaringología instalada por la Atención Primaria de Salud en la provincia de Biobío la cual brindará alrededor de 1.200 atenciones mensuales –con médico otorrino, tecnóloga médica, fonoaudióloga y un completo equipo de apoyo-, a pacientes derivados de los siete centros de salud familiar.

Su instalación es el primer paso hacia la concreción de un centro de resolutividad comunal, el cual tendrá varias especialidades –como oftalmología, Rayos X y otras- concentradas en un solo lugar, mejorando el acceso y disminuyendo notablemente las listas de espera que presenta el nivel secundario en estas áreas. El propósito es materializar ese plan en unos dos años, adelantó Marta Aravena, directora comunal de Salud de Los Ángeles.

“Ésta es la primera muestra de lo que queremos dar a conocer en forma centralizada de lo que queremos lograr en un futuro, con la atención primaria, y que es construir en un plazo de ojalá no más allá de 2 años un centro de resolutividad de atención primaria, es decir, donde van a haber especialidades que funcionan en atención primaria. De esta manera vamos a lograr que las especialidades ya instaladas en atención primaria se realicen en un solo lugar”, comentó

Paola Ortiz, concejala de la comisión Salud, felicitó la iniciativa e innovación demostradas por la Dirección Comunal de Salud en cuanto al proyecto inaugurado hoy y, al mismo tiempo, calificó como una “idea extraordinaria” el futuro centro de resolutividad, ya que permitirá acortar las distintas brechas existentes y situará a la salud municipal de Los Ángeles a la vanguardia en Biobío y la región.

“Todas las prestaciones que, como municipalidad, entregamos a los vecinos son muy valoradas –sobre todo en este ámbito de la salud- y en donde, además, vamos a estar entregando un servicio de última generación, con equipos y profesionales que van a prestar un muy buen servicio a la comunidad en este ámbito”, agregó.

ALGUNAS PRESTACIONES

María Francisca Fonseca, fonoaudióloga de la Uaporrino, detalló que la detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades otorrinolaringológicas; la detección, diagnóstico y derivación a nivel secundario; la atención de urgencia, la evaluación auditiva y vestibular; la entrega de ayudas técnicas (audífonos), la atención de rehabilitación auditiva y las actividades de prevención, están entre las prestaciones a entregar en este lugar.

“Aquí el paciente tiene su primera atención con el otorrino, él es quien deriva a exámenes y también deriva a diferentes tratamientos, de acuerdo al diagnóstico, ya sea hipoacusia, otitis –media o crónica-, también epistaxis, síndrome vertiginoso, trastornos de la deglución, trastornos de la voz, todo eso trabajamos acá”, señaló.

Lucía Veloso (62), una de las usuarias de esta unidad, manifestó su satisfacción por el servicio recibido. Ya le ha tocado asistir 2 veces, la primera para una evaluación inicial y la segunda para la realización de exámenes específicos, entre éstos una audiometría para medir el nivel de su capacidad auditiva.

“Estaba con un dolor de oído, me zumbaban los oídos y como que, con el derecho, no escuchaba nada. Estuve más de 1 año casi esperando la hora y ahora me llegó. Vine el otro día aquí y ahora me mandaron a hacerme exámenes”, relató.

El acto inicial fue encabezado por el alcalde Esteban Krause y contó con la participación de concejales, representantes del Servicio de Salud Biobío, directores de Cesfam, directivos de la Dirección Comunal de Salud, funcionarios de salud municipal y usuarios de la nueva repartición, la cual se ubica en calle Caupolicán #581.

Para poner en marcha este servicio se adquirió un equipamiento inicial por $111 millones; insumos iniciales, por $10 millones y se hicieron adecuaciones e instaló mobiliario, por $24 millones. A ello se debe sumar el recurso humano experto y el arriendo del edificio, con costos de $115 y $36 millones anuales, respectivamente.

REVISA TAMBIÉN: