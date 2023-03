Celebran el Día Mundial del Síndrome de Down en Mulchén

Este martes se celebró en todo el mundo el Día del Síndrome de Down y Mulchén no es la excepción, es por ello que a través de la Municipalidad se realizó una intervención urbana junto a la Agrupación Ángeles de Amor y la Escuela Villa La Granja, donde los niños compartieron con estudiantes del establecimiento realizando dibujos, bailes, caminatas y otras significativas acciones donde pudieron integrarse y compartir un grato momento.

Es importante destacar que a pesar que el lema este 2023 es “Con nosotros, no por nosotros”, en Mulchén las madres de personas con este síndrome quisieron destacar la importancia de hacer un llamado a las autoridades a nivel nacional, ya que desde que llegó la pandemia se retiró el decreto 300 de los establecimientos educacionales, el cual permitía que las personas con discapacidad –como las personas con síndrome de down- que tuviesen sobre 26 años, pudiesen continuar realizando distintos talleres con sus pares lo cual les ayudaba a socializar, aprender y desarrollarse en distintas áreas de sus vidas, pero al no contar más con este beneficio, los familiares sostienen que hay un importante retroceso en el plano social, físico y emocional de los mismos.

Según Erika Guiñez Mendoza, presidenta de la Agrupación Ángeles de Amor, gran parte de los integrantes de este grupo se encuentran en esta complicada situación y lo mismo debe multiplicarse a nivel nacional, ya que este programa beneficiaba a una gran cantidad de personas a través de todo el país. Además explica que para aquellas familias monoparentales o donde ambos padres trabajan es aún más complicado, ya que deben costear los gastos del cuidado de sus hijos e hijas.

Así mismo, el alcalde Jorge Rivas destacó que cada año a través del Municipio se realizan distintos tipos de actividades con las agrupaciones de discapacidad como Ángeles de Amor y aprovechó la ocasión para poder entregar un mensaje a través de todas sus redes sociales y hacer un llamado a respetarnos y querernos con nuestras legítimas diferencias y además agregó que desde hace un tiempo él está al tanto de la situación de no escolaridad de estas personas y espera que a nivel país se logre avanzar y no retroceder en estos temas que nos atañen a todos al ser parte de una misma sociedad.

