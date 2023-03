Con turnos éticos comenzó hoy paro nacional de la Atención Primaria de Salud

El jueves 09 de marzo se anunció oficialmente que la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) convocó a un paro de la Atención Primaria de Salud a lo largo de todo el territorio chileno. Decisión tomada a raíz de que aún no se ha llegado a un acuerdo concreto entre el Gobierno de Gabriel Boric y los trabajadores de la Salud en materia de bonificaciones como, por ejemplo, el Bono por Desempeño Difícil y el Bono Trato Usuario.

A nivel local Erik Valenzuela, presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal Los Ángeles, detalló a diario La Tribuna que la decisión de paralizar funciones se generó luego de una reunión sostenida por el directorio nacional y representantes de las 27 federaciones. Cabe destacar que el comité barajó la opción de movilizar a los funcionarios del país en diciembre de 2022, y no fue hasta este miércoles que la idea se concretó.

Dentro de los argumentos, Valenzuela planteó que: “Esto es por temas reivindicativos que son de nuestra organización y que no han tenido solución. Hemos tratado durante diciembre, enero y febrero, llegar a una mesa de trabajo o alguna negociación con la autoridad, pero no se ha logrado un acercamiento. Hasta el minuto no hay interés de parte de la autoridad en poder solucionar algunos temas que son netamente de los trabajadores, entre ellos el incentivo al retiro, que es el que más afecta a los funcionarios de la atención primaria”.

En este último planteamiento, el entrevistado hizo especial hincapié, ya que considera que es uno de los problemas que deben ser resueltos con inmediatez. “Nosotros no tenemos indemnización por años de servicio, por lo tanto, si un trabajador deja de pertenecer a la organización al llegar a la edad de jubilación, no tiene indemnización (…) Tenemos que negociar un incentivo al retiro y eso es lo que se está solicitando. Tenemos más de cinco mil trabajadores que están en lista de espera, pero no hay presupuesto para ellos. Hemos tratado de negociar con la autoridad, pero no ha habido acercamiento con respecto a estos temas”, afirmó.

UNA DECISIÓN GATILLADA POR LA FALTA DE ACUERDOS

El anuncio de este paro a nivel nacional, publicado hace una semana, se acompañó de un comunicado oficial por parte de la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien acusó que “el Ministerio de Salud no ha resuelto los problemas de aplicación de la Ley de Retiro, de Metas Sanitarias ni de Bono Trato Usuario para este año”. Agregando que hay “compromisos que no se han cumplido y que las autoridades del sector han dilatado por meses una solución”.

Por lo mismo, Erik Valenzuela, solicitó a la ciudadanía empatizar con sus demandas. “Nuestro llamado es para que la comunidad entienda que el único derecho que tiene el trabajador, cuando hemos intentado por todos los medios negociar y conversar, es llegar a la paralización, como lo hacen todos los trabajadores en el país. Es lamentable que tengamos que llegar a este punto, porque nuestra intención no es perjudicar a nuestros usuarios”, vociferó.

“Todo lo contrario, hacemos un llamado a que nos entiendan como trabajadores y a que no asistan a los centros de salud durante los días miércoles y jueves. La paralización solo se extenderá por dos días. Los dispositivos de urgencias seguirán funcionando, es decir, SAPU y SAR continuarán activos, y mantendremos los turnos éticos como los hemos hecho en todas las manifestaciones. Esperamos que la comunidad nos entienda y nos apoye como trabajadores de la Atención Primaria”, concluyó Valenzuela.

Por último, el equipo de prensa de diario La Tribuna consultó a la Dirección Comunal de Salud Los Ángeles acerca del reagendamiento de horas médicas que puedan estar fijadas para este miércoles o jueves, frente a lo que se manifestó que desde cada Cesfam se va a definir el método para que los usuarios no pierdan su consulta.

