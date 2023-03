Operativo para pesquisa temprana del glaucoma llegó a más de 400 personas

A 418 personas alcanzó el operativo conjunto desarrollado este lunes por las Unidades de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) de los CESFAM Nuevo Horizonte, Dos de Septiembre y Nororiente. Enmarcado en el Día Mundial del Glaucoma –que se conmemora oficialmente el 12 de marzo-, el evento tuvo lugar en la Plaza de Armas de Los Ángeles.

Juan Pablo Aruta, tecnólogo médico de la UAPO Nororiente, explicó que lo realizado durante la jornada correspondió a la toma de la presión intraocular la cual, de encontrarse alterada, podría indicar la presencia de la enfermedad. El profesional añadió que una similar se ejecutará este viernes 17 de marzo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en la Plaza Pinto.

“Invitamos a todas las personas de 40 años, que tengan antecedentes o no de glaucoma, a tomarse la presión intraocular. Es un examen rápido, no es doloroso, no quedan viendo borroso y, en caso de estar alterado, damos inmediatamente la indicación y su derivación al CESFAM correspondiente para poder hacer exámenes, que los vea el médico oftalmólogo y, si es necesario, entregarles medicamentos y tratamiento”.

Elena Carrasco (62) y Pedro Cuevas (62) fueron dos de los participantes en este operativo. Ambos coincidieron en la buena atención recibida, en lo rápido del examen y en la utilidad de disponer de instancias de salud de este tipo para la comunidad usuaria.

“Lo que pasa es que yo uso lentes y estoy con control médico y uso unas gotas –Timolol-, entonces siempre creo tener presión ocular, pero ahora no, estoy súper bien. Estoy normal”, sostuvo Carrasco.

“La verdad es que me parece bastante bien. No había visto nunca este tema, pero está bastante bien y es preventivo para cualquier cosa que uno pudiera tener; que uno nunca lo hace, por falta de ‘lucas’”, complementó Cuevas.

El glaucoma causa pérdida de visión y ceguera al dañar el nervio óptico. No presenta síntomas en sus etapas iniciales, lo cual complejiza su detección y hace de ésta una patología muy peligrosa, siendo actualmente una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial. No obstante, un diagnóstico oportuno mejora significativamente el pronóstico para quien la padezca.

REVISA TAMBIÉN: