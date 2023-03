“El Covid llegó para quedarse” aseguran los expertos

Diariamente el Ministerio de Salud de Chile entrega un informe epidemiológico que permite dimensionar la situación pandémica por la que atraviesa el país. Documento que en el último tiempo había proporcionado alentadores resultados que, de una u otra forma, hacían olvidar los episodios más críticos de la pandemia donde se registraron abismales cifras de contagios.

Sin embargo, en las últimas semanas las cosas han ido caminando, y es así como las autoridades de Salud han visibilizado un nuevo aumento en los casos confirmados de la enfermedad. Sin ir más lejos, el más reciente informe detalla que los contagios aumentaron en un 36,8 % en la última semana, mientras que en los últimos 14 días el incremento fue del 65,2 %.

EN PALABRAS DE UN EXPERTO

Para conocer algunas nociones relevantes en materia de salud en el contexto de la pandemia por coronavirus, diario La Tribuna tomó contacto con Jorge Dreyse, médico jefe del Departamento de Medicina Interna de Clínica Las Condes, quien planteó algunas de las causas que están gatillando el aumento de contagios dentro del territorio.

“En las últimas semanas se ha visto un aumento más que significativo del número de casos, aunque estos siguen siendo casos leves de manejo ambulatorio sin requerimiento de oxígeno y, por lo tanto, sin necesidad de hospitalizar ni colapsar el sistema de salud, tal como se vivió en los meses más críticos de los años anteriores”, comentó el entrevistado.

En la experiencia de Dreyse, este aumento puede radicar en “la baja tasa de vacunación, que si bien uno no se vacuna para evitar infectarse, hay estudios que demostraron que se disminuye el riesgo de ser sintomático y, eventualmente, de infectarse (…) Además de que se relajaron bastante las medidas, en la calle la mayoría de las personas dejaron de usar la mascarilla. Algo que se replica en recitales, conciertos, cines, etc”.

Cabe destacar en este punto que el uso obligatorio de cubreboca quedó limitado exclusivamente a los centros de atención de salud del país, a contar del 1 de octubre de 2022 por decisión del Minsal.

Por otra parte, el profesional aludió entre las causales el inminente retorno presencial tanto en los establecimientos de educación como en los trabajos. “Si a todo esto le sumamos que los estudiantes retornaron a clases, damos cuenta que hay un aumento significativo de enfermedades respiratorias. Esto es algo que solía suceder en la primera semana de marzo, pero lo que cambió es que antes eran otro tipo de virus”, explicó.

De acuerdo con Dreyse, las personas deberán adaptarse a esta nueva normalidad, ya que “el Covid llegó para quedarse, lo único ‘bueno’ es que no va a ser un virus nuevo. La gran mayoría de los chilenos o estamos vacunados, lo que produce inmunidad pasiva, o nos infectamos y adquirimos inmunidad en forma activa. Esta situación nos pronostica que con el paso del tiempo va a ser una gripe más que no debiese desaparecer, así como no ha desaparecido la influenza u otros virus”.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

El cuidado ante enfermedades virales sigue siendo una tarea compartida, por lo mismo, el médico reiteró algunas de las acciones más destacadas. “Una de las medidas de prevención de contagios más importante es el lavado de manos, porque en ocasiones tocamos cosas y luego nos tocamos la cara. Otra de las más importantes es el uso de la mascarilla, en especial si van a concurrir a lugares con poca ventilación o con una alta afluencia de personas por metro cuadrado”, detalló.

“En caso de tener sospechas de estar enfermo, es recomendable utilizar el cubreboca para evitar propagar cualquier enfermedad respiratoria en la comunidad. Si seguimos estas tres medidas, creo que no solamente el Covid, sino que todos los casos de contagios por virus respiratorios estarían mucho más bajos”, agregó.

Palabras que cobran aún más peso, al considerar que el país está pronto a entrar en la temporada invernal, la cual se caracteriza por registrar aumentos en la circulación viral. “Si bien el frío no es el que resfría, sí favorece las infecciones por virus respiratorios (…) Hay que resaltar que el covid no se va a ir, la gente tiene la falsa idea de que a medida que vamos avanzando en las etapas del plan nacional contra el coronavirus, la enfermedad se va a ir. Creo que hay una falta de transmisión de riesgo, por lo que la gente se relaja y piensa que el covid ya no existe”, manifestó el profesional en entrevista con el equipo de prensa de diario La Tribuna.

REVISA TAMBIÉN: