Abejas y el verano: ¿Cómo actuar ante una picadura?

Las abejas son uno de los insectos más antiguos que vive en el planeta tierra, estas polinizadoras por excelencia han habitado todos los continentes, excepto la Antártida, desde aproximadamente 30 millones de años. Por lo mismo, ya son parte del panorama habitual en todos los rincones de países como Chile, donde figuran entre los eslabones más importantes a la hora de cuidar el equilibrio en la naturaleza.

Lamentablemente, estos pequeños insectos, que no superan los 1,5 centímetros de tamaño, suelen tener breves encuentros con los seres humanos, donde muchas veces uno de los dos actores resulta lastimado. En el caso de las abejas, estas colisiones concluyen de manera fatal, ya que su principal método de defensa consiste en enterrar un aguijón, situado al final del abdomen, el cual, una vez introducido, se adhiere junto a parte del tracto digestivo, músculos y nervios, obligando al insecto a morir.

Este tipo de casos son habituales, en especial durante la época estival cuando las personas suelen andar con prendas más holgadas y descubiertas. Sin embargo, lo que para algunos puede ser una simple molestia, para otros puede tener consecuencias más graves teniendo que ser derivados, incluso, hasta un centro asistencial.

COMPLICACIONES LEVES, MODERADAS Y SEVERAS

Para entender las consecuencias de un encuentro de este tipo Ximena Moreno, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Sebastián, conversó con el equipo de prensa de diario La Tribuna, entregando orientaciones fundamentales en materia de alergias y picaduras.

“Es súper importante conocer que frente a una picadura de abeja hay tres categorías en las que se clasifican las complicaciones: Lleves, moderadas y severas. En los casos leves solo hay dolor en la zona, aumento de volumen y enrojecimiento. Si es moderada, se presentarán los mismos síntomas, pero prolongados en el tiempo”, comenzó detallando la experta.

En los casos descritos la solución suele ser sencilla: “Es recomendable introducir la zona afectada bajo agua, a modo de enfriar la zona, procurando retirar el aguijón que suele quedar incrustado en la piel de la persona, en los casos en que el insecto en cuestión sea una abeja. También se recomienda limpiar con agua y jabón, y aliviar el dolor con compresas frías”.

Sin embargo, hay personas que pueden comenzar con complicaciones de carácter grave. “Cuando la reacción es severa es necesario acudir a un servicio de urgencias, ya que a los síntomas descritos anteriormente se le suman otros cuadros, como, por ejemplo, dificultad respiratoria, dificultad para tragar, incomodidad en la garganta, náuseas, mareos e incluso vómitos. Pero lo más complejo es la dificultad respiratoria, conocida también como anafilaxia”.

“Esta reacción no solo se origina producto de la picadura de una abeja, sino también se ha presentado en personas con otro tipos de alergias, como, por ejemplo, a los frutos secos, a los mariscos, entre otras”, agregó. No obstante, independiente del origen de las complicaciones, en casos de anafilaxia siempre se debe acudir a un centro de atención de urgencia.

PREVENIR ANTES DE LAMENTAR

De acuerdo con Moreno, antes de actuar hay que tener en claro qué originó la reacción alérgica, junto con observar activamente la respuesta del cuerpo o la zona afectada ante la picadura, ya que de esta forma es posible identificar si la persona es sensible al alérgeno o no. Pero, indudablemente, lo mejor es conocer las alergias del sujeto afectado con anterioridad a realizar un viaje o una excursión.

“En el caso de ir a un lugar donde el acceso a servicios médicos de urgencia es dificultoso, lo mejor es realizar un test cutáneo con anticipación para tomar las medidas preventivas correspondientes, recalcó la académica.

“Es importante que cuando uno va a salir de vacaciones o circule por lugares campestres, tenga a la mano un repelente, porque no todos sabemos cómo va a reaccionar el organismo frente a una picadura de algún insecto. En caso de que no puedan utilizar repelente, se recomienda andar con ropa más cerrada, para evitar que la piel esté expuesta. Esto, a su vez, se vuelve una herramienta fundamental tanto contra los insectos, como contra el sol, que no deja de ser un agente dañino durante la época estival”, concluyó la entrevistada.

Por último, es importante señalar a los lectores que esta nota tiene como fin informar a la comunidad de medidas de prevención y actuación ante picaduras de abeja. En ningún caso se promueve el daño o eliminación de este insecto considerado por los científicos como una de las especies más importantes para mantener el equilibrio en la naturaleza.

