Era 10 de mayo cuando el titular de una nota de prensa en Diario La Tribuna versaba “Rafita tiene 4 años y lucha con todas sus fuerzas contra un cáncer renal”. Hoy, siete meses se puede contar que Rafita se encuentra, con un riñón menos, con seis sesiones de radioterapia, con varios: ciclos de quimioterapia, pinchazos en su catéter, scanner, radiografías, resonancias magnéticas, medicamentos, entre otros; pero lo más importante a un mes y diez días de haber finalizado su tratamiento, efectivamente luchó con todas sus fuerzas y gracias a Dios está libre de cáncer y con todos los parámetros de sus exámenes en rango normal para un niño de su edad”.

“El cáncer era un proceso que como familia nunca habíamos experimentado y que, si nos hubiesen dado a elegir evidentemente no lo habríamos escogido, pero si en Chile se diagnostican alrededor de 500 niños con esta enfermedad, existe probabilidad de que a cualquier familia deba vivirlo. El cáncer infantil, sus múltiples efectos, sus sombras y contrastes es aún un escenario invisible para nuestra sociedad y la verdad es que creemos que es necesario hablarlo, saberlo y convivir con él, ya que actualmente, en niños se erige como la segunda causa de muerte después de los accidentes y en adultos el año 2021 se transformó en la primera”.

Cuando el 30 de marzo a las 10 am nos indicaban de que había sospecha de “algo” y ya a la medianoche nos encontrábamos en Santiago para poder confirmar lo que no queríamos confirmar, transitamos por tantas emociones displacenteras, por un estado de dolor profundo y de incomprensión, las cinco horas de viaje se tornaron para nosotros en un camino hacia una nueva vida, solo la fe en Dios nos contuvo y pudimos salir rápidamente de ese estado. Quienes son madres y padres saben de esa fuerza inconmensurable que es el amor y entrega hacia nuestros hijos e hijas nos permite estar en pie con ganas y sonriendo pese a todo para sostener a ese pequeño cuerpo, que siente temor a los pinchazos en sus brazos, PCR, medicamentos, que no quiere ponerse la bata de colores porque es de “guagua” y no de Spiderman y que aún no entiende por qué no puede volver a su casa a estar con su hermanito y quedarse con toda su familia que el día de ayer lo visitó.

Pues bien, muchos entendidos en la materia nos hablan de no tratar como superhéroes a los niños que viven con esta enfermedad, pero cuando vimos a nuestro hijo transitar por este camino tan estoico, con risas, con bailes, haciendo sus manualidades, pasando por sus scanner sin sedación, ilusionado con conocer a Spiderman y poder volver a su casa y comer asado de su tata, comprendimos que en realidad se debe tener valentía para soportar tanto, pero esta valentía no es intrínseca de la persona en si misma sino que la sustenta el amor, la fe y la esperanza.

La segunda noche en Santiago, probablemente fue la noche más difícil, una de las oncólogas nos indicaba que dado el tamaño del tumor y su posición que comprometía la vena cava era inoperable, por tanto, ahí comenzó nuestra cruzada pidiendo por un milagro. La verdad en ese momento comenzamos a sentir más fuerza también, humanamente como madre y padre íbamos a hacer todo lo que estuviese a nuestro alcance para que nuestro hijo se quedase con nosotros, sano, el resto lo dejamos en manos de Dios. Desde ese momento, comenzamos a recibir mucho apoyo espiritual y emocional, y pudimos palpar como día a día la pesadilla comenzaba a ser un sueño (que uno no quiere vivir, por supuesto) más llevadero. Y ese sueño después se convirtió en un salto en el tiempo en donde podemos ver el antes y el después de nuestra vida familiar, con muchos aprendizajes y victorias en el marco de lo que vivimos.

Lo económico vino después, y es necesario también visibilizarlo, las enfermedades raras o catastróficas en nuestro país son carísimas, y una familia que trabaja para vivir una vida adecuada en estos tiempos se pone cuesta arriba cuando las licencias son impagas, cuando hay trabas para los pagos, cuando debemos sostener aquello que desconocemos pero que todo lo vale para añadir días a la vida de quienes amamos, podríamos generar un debate eterno en esto, pero en este proceso aprendimos que si finalmente no nos apoyamos entre nosotros y nosotras, los mismos miembros de la sociedad civil es muy difícil recibir una respuesta rápida y efectiva para estos casos; por lo mismo, hacemos el llamado a quienes leen estas líneas, si usted ve un afiche sobre un bingo, una rifa o cualquier tipo de actividad solidaria para cubrir necesidades de esta índole (y todas aquellas que hablan sobre necesidades humanas básicas) en la medida de sus posibilidades, colabore o comparta, hoy en día las redes sociales nos dan una ventaja tremenda en esto. Estamos seguros de que todas las familias que realizan estas campañas no quisieran hacerlo y esperamos pronto sea el día en que el derecho a salud sea eso y no un privilegio como aún lo es. En nuestro caso, parte de nuestras familias, hermanos, amigos, colegas, vecinos, e incluso quien no nos conocía extendieron su mano generosamente para poder colaborar con el tratamiento de nuestro hijo sin siquiera pedirlo y en ese sentido, fuimos bendecidos, pero no todas las realidades son así.

¿QUÉ APRENDIMOS?

Aprendimos a confiar en Dios ciegamente con más fuerza y más fe, a tener esperanza, a pausar cuando es necesario, a replantearnos el sentido de lo urgente y lo importante, de poner en perspectiva todo lo que nos ocurre en el día a día, a ayudar a quienes están a nuestro alrededor con más ganas aún, a entregar ayudas concretas, a no preguntar cómo está a quién lo está pasando mal, sino que a dar palabras de aliento y contención, a disfrutar de lo más simple, a reírnos en los malos tiempos y por sobretodo a agradecer , agradecer por todo y en todo tiempo.

Es para nosotros tremendamente significativo que Diario La Tribuna, nos haya otorgado este espacio en el que queremos agradecer infinitamente a todos quienes nos ayudaron en el más profundo sentido de la palabra “ayudar”, sepan que cada noche son parte de nuestras oraciones. Es un orgullo ser parte de la linda ciudad de Santa María de Los Ángeles, en la cual no solo hemos vivido toda nuestra vida, sino que en el momento más difícil recibimos su cariño y apoyo.

Como última petición, queremos solicitar de todo corazón que no nos olvidemos de que existen Rafitas, Elisitas, Gabrielitos día a día siendo diagnosticados con esta enfermedad y que por lo mismo, nuestros sentidos puedan ser sensibles a las peticiones de sus familias.

Deseamos con todas nuestras fuerzas que el nuevo año que se inicia traiga bendiciones y aires de paz y alegría a nuestra ciudad; y que cuando durante estas fiestas digamos ¡Salud! Pensemos en que este deseo es una añoranza para muchos y muchas en situación de enfermedad. (Con mucho cariño y agradecimiento Oncofamilia Jorquera-Inostroza).

¿SE TERMINÓ NUESTRA RELACIÓN CON EL CÁNCER?

No aún, Rafita debe estar en seguimiento por cinco años más, el 14 de noviembre de 2027 terminaremos de escribir este libro si Dios lo permite, pero por el momento seguimos escribiendo capítulos, los que no sabemos cómo serán, pero continuaremos confiando y trabajando por la misión de vida que nos hemos propuesto como familia que es ser felices, no allá en el final del camino, sino que en el caminar diario. Y la verdad, aunque a nadie le gusta la visita del cáncer en nuestras vidas, pero esto es algo que siempre será parte de nosotros, no la enfermedad, pero si todo el proceso que vivimos y estamos seguros de que para nuestro hijito será un testimonio de vida para cuando el crezca.

Puedes revisar también: