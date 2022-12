Viejito Pascuero visitó a niños y niñas en el hospital de Los Ángeles

De forma adelantada a la celebración de Navidad, Santa Claus o Viejito Pascuero, como es conocido en Chile, decidió visitar el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de la comuna de Los Ángeles para entregar algunos obsequios a los niños y niñas que se encuentran hospitalizados dentro del recinto durante estos días.

La visita se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles y contó con el apoyo de los voluntarios de la Sexta Compañía de Bomberos de Los Ángeles, quienes gracias a uno de sus carros, permitieron que Papá Noél se elevara en el frontis del recinto, siendo divisado por pacientes y trabajadores.

La jornada no concluyó ahí, ya que, luego de bajar del vehículo, el mítico personaje navideño realizó un recorrido por los pasillos del hospital entregando regalos a todos los pacientes de la unidad pediátrica.

Una de las personas que presenció el evento, fue el Dr. Jury Hernández, jefe del Centro de Responsabilidad Pediátrica del centro asistencial, quien aseveró que: “Esto realmente siempre es un agrado. Es una tradición que ya lleva muchos años donde la sexta compañía nos acompaña en esta entrega de regalos por parte del viejito pascuero a todos los niños que están hospitalizados en la víspera de navidad”.

“Cada año hacemos un esfuerzo para hacer esto posible, para que estén aquí acompañando a los niños. Es un momento de mucha alegría para ellos en circunstancias en que, obviamente, nadie quiere estar hospitalizado en estos días. Esto es recibido con mucha alegría y esperanza, por lo que agradecemos siempre al cuerpo de Bomberos por todas las actividades que realizan”, complementó.

Por su parte, Raúl Márquez, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles y voluntario de la Sexta Compañía, señaló la importancia de participar en actividades altruistas como esta.

“Para nadie es esperable pasar la Navidad en un hospital, atendiendo a eso como sexta compañía, ya de forma tradicional, hemos venido a acompañar a los niños, ayudando a que superen un poco el dolor de estar aquí en estas fechas. Las familias también de una u otra manera se ven beneficiadas con esta visita que hacemos”, afirmó.

“Nosotros sentimos de parte de los niños ese agradecimiento que nos motiva en los servicios permanentes. Todo Chile sabe que nosotros no somos remunerados y no buscamos remuneración, pero esto es parte de nuestro deber. Una actividad más que demuestra que los bomberos estamos para cumplir, incluso, en situaciones que no son de emergencias”, agregó orgulloso el superintendente.

Finalmente, desde el Complejo se destacó que una “veintena de pacientes pediátricos recibieron un presente por parte de los voluntarios, quienes se esmeraron durante semanas en preparar esta actividad, para acompañar al querido y esperado Viejito Pascuero”.

