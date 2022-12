Solicitan dar urgencia a legislación de proyectos de Dolor Crónico no Oncológico

En los últimos días se realizó en Santiago la inauguración de las Octavas Jornadas de Formación de Unidades de Dolor Crónico no Oncológico, reunión científica que convoca a distintos especialistas del país para abordar y discutir la importancia de las políticas públicas de salud que están surgiendo en la actualidad, como lo es el proyecto de ley de fibromialgia y el dolor crónico no oncológico.

En ese contexto, Delia Ruíz, vicepresidenta de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos (Ached-cp), señaló que: “El dolor crónico es un problema de salud pública en Chile, ya que tiene una alta prevalencia en la población pero lamentablemente, no existen políticas públicas que protejan a esos pacientes”.

“Sabemos que deambulan mucho tiempo en busca de algún médico, centro o unidad que pueda establecer el diagnóstico, así como también, gastan grandes recursos económicos en terapias, fármacos o en las mismas consultas médicas, por lo tanto, nos surge esta necesidad de hacer un llamado y abordar la importancia de que existan políticas desde el Ministerio ya que el dolor crónico no está cubierto al día de hoy por el plan Auge (Acceso Universal a Garantías Explícitas)”, complementó.

En relación a los resultados de una nueva ley de salud en Chile, Ruíz señaló que “actualmente ya está en el Senado el proyecto de ley de fibromialgia y el dolor crónico no oncológico. Por lo tanto, este es un momento relevante para formar tanto a médicos especialistas, como a los equipos de atención primaria, médicos generales y a todo el equipo de rehabilitación, en el manejo de estos pacientes que padecen de dolor crónico no oncológico”.

APRECIACIONES DESDE BIOBÍO

Leonardo Suazo, quien es médico fisiatra del Hospital Las Higueras de Talcahuano, aseguró que hay una distinción en los recursos médicos. “Existen diferencias principalmente en el arsenal farmacológico disponible en los distintos hospitales, dependiendo de la complejidad de este. En los de alta complejidad, como el Hospital Las Higueras, existen más alternativas para el manejo de los pacientes con dolor crónico comparado con un hospital de baja complejidad”, planteó.

“En el sector público y privado existen diferencias principalmente en cómo se manejan los recursos para la adquisición de los fármacos. En nuestro hospital existe un comité de farmacia que asigna fármacos a algunas especialidades limitando su uso por otras, pero siempre existe la posibilidad de ampliar el arsenal y realizar compra extraordinaria de algún tratamiento necesario para un paciente en particular”, agregó.

No obstante, es una realidad que no se ve replicada en todos lados. De acuerdo con Suazo “en el sector privado no existe esta figura, cualquier profesional puede hacer indicación de un tratamiento y el costo de este lo debe absorber el paciente”, situación controversial que acentúa la importancia de legislar en esta materia.

FIBROMIALGIA EN CHILE

Según la Corporación de Fibromialgia de Chile, esta es una “enfermedad crónica caracterizada por dolor músculo esquelético generalizado y fatiga, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos definidos como tender points, sin alteraciones orgánicas demostrables (…) es un trastorno que causa dolores musculares y fatiga”.

A nivel mundial este síndrome afecta entre un 2 a un 5 por ciento de la población en países desarrollados, en su mayoría mujeres. Mientras que dentro del territorio nacional se estima que “que están afectados entre el 1% o el 2% de la población”. Y a pesar de ser más frecuente en mujeres que en hombres, la fibromialgia se puede manifestar a cualquier edad, incluso en niños y adolescentes.

Por último, es importante destacar que el 9 de septiembre de 2022 se aprobó el proyecto de ley de fibromialgia y el dolor crónico no oncológico, sin embargo, pese a la aprobación, el proyecto recibió algunas modificaciones. Por lo que deberá volver a la Comisión de Salud del Senado para discutirse en mayor profundidad.

