La pandemia y su influencia en quienes padecen de misofobia

Los seres humanos a diario conviven con miles de millones de microorganismos que circulan por los distintos ambientes en que se desenvuelven, ya sea el trabajo, la casa, un cine, un bar, entre muchos otros. No obstante, esa exposición casi involuntaria es un tema más que complicado para quienes padecen de misofobia, trastorno que aumentó durante la pandemia.

Al respecto, el equipo de prensa de diario La Tribuna tomó contacto con Karin del Campo, microbióloga y académica de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián, para resolver algunos cuestionamientos de este miedo irracional.

“La misofobia es un término poco conocido y ahora con la pandemia se ha ido universalizando. En el fondo es un miedo descontrolado o fobia a determinadas situaciones o circunstancias que en este caso está relacionado con la suciedad, las bacterias, la contaminación y microorganismos en general”, comenzó explicando la experta.

En relación a la situación actual de pacientes que padecen este trastorno, Karin aseguró que: “Se han visto dentro de los comités de infección hospitalaria que desde el 2020 hubo un aumento explosivo dentro de la concientización y educación de la población, justamente con respecto a las medidas de prevención personal y de bioseguridad”.

Esto derivó en que las personas exageraran al momento de tomar precauciones para evitar contagios por coronavirus. Lo que a su vez generó “un aumento de este tipo de fobias en particular”, aseveró la profesional.

Si bien, existe una diferencia entre quienes solo abusan de las medidas y entre padecen de misofobia, la entrevistada detalló cuales son los primeros comportamientos de las personas con este trastorno.

“Cuando se comienza a alterar la cotidianidad de la persona, creo que ahí se pierde esta delgada línea de la precaución propia, que es lo normal que tenemos que tener, y una situación de mayor ansiedad que da tribuna a esta fobia”, explicó.

“Cuando la persona empieza a pensar en estrategias de evitar lugares, o evitar instancias donde pueda haber contaminación, dejar de ver personas, por ejemplo, o evitar visitas (…) Eso claramente está afectando la cotidianidad de la persona. Cuando afecta la calidad de vida de la persona es que se está pasando un poco de las precauciones normales”, complementó.

¿USAR O NO USAR MASCARILLA?

Frente a esta pregunta, la cual se masificó durante octubre cuando el cubreboca dejó de ser obligatorio en Chile, la microbióloga respondió: “Personalmente soy amiga de las mascarillas, porque claramente protegen a nivel personal y comunitario, no me enfermo y tampoco enfermo al resto. Sin embargo, el exceso de mascarillas generó un efecto burbuja en nosotros, lo que se ha visto expresado en las incidencias nacionales de influenza. Este era un virus netamente invernal que no debiese estar en verano, y ahora tenemos un brote por sobre lo que estamos acostumbrados a estas alturas del año”.

Temática que ha sido detallada por diario La Tribuna en ediciones anteriores donde se ha dado cuenta de que el “efecto burbuja” al que alude la experta, impidió la inmunización por exposición en los ciudadanos. “Incluso las alergias se descontrolaron por lo mismo. No obstante, hay que tener precaución con todo en su justa medida, ningún exceso es bueno, ni usarlas 24 horas, ni sacarlas del todo, porque siguen siendo útiles en el transporte público, por ejemplo”, agregó la académica.

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO

A modo de entregar un mensaje a la comunidad del Biobío, Karin del Campo dejó su apreciación final de la situación: “Lo primero que hay que tener en consideración es que la pandemia no ha terminado, no hay un levantamiento a nivel sanitario mundial que lo indique. Pero también tenemos que aprender a vivir con esta situación, que por lo demás no va a terminar ahora. Pueden seguir saliendo variantes, es un virus que sabemos que tiene una alta tasa de mutación, por lo tanto, esto no va a terminar a corto plazo”.

“Hay que seguir con los cuidados básicos, seguir con el lavado de manos, tratar de evitar contagios, testear en el caso de sientan algún tipo de síntoma asociado al Covid e informar en caso de dar positivo, porque también es parte del respeto, por mucho que a uno no le pueda pasar nada hay personas que siguen muriendo. Es un nivel de empatía que hay que mantener, aprender a convivir desde la empatía y seguir cuidándonos”, concluyó la entrevistada en conversación con diario La Tribuna.

