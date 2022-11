Autoridades enfatizan en la importancia del consumo informado de medicamentos

Registro de la Feria de promoción del uso racional de medicamentos. 18/11/22.

Dentro de la comuna de Los Ángeles existe un comercio ilegal de medicamentos que preocupa tanto a profesionales de la salud, como a autoridades de la zona. Por lo mismo, se han hecho actividades que realcen la importancia de adquirir estos productos en lugares establecidos dejando a un lado la automedicación.

Tal como mencionó Cristóbal Vidal, delegado provincial de la Seremi de Salud Biobío, en conversación con diario La Tribuna, el uso racional de medicamentos es un tema que las autoridades han abordado a lo largo del tiempo, esto “a raíz de la importancia que tiene para la comunidad” y la poca información que pueden llegar a manejar.

En palabras del jefe del departamento de redes del Servicio de Salud Biobío, Gonzalo Valladares: “La población refleja un desconocimiento respecto al uso de medicamentos, lo que se agrava con la automedicación (…) El mensaje que queremos transmitir a las personas que se atienden generalmente en el sector público de salud, es que en todos los Cesfam de la comuna de Los Ángeles y la provincia del Biobío hay un profesional, en este caso un químico farmacéutico, que puede apoyar en este necesario conocimiento para la salud”.

Por lo mismo, diario La Tribuna conversó con Luis Vidal, químico farmacéutico asesor del Servicio de Salud Biobío, para conocer sus apreciaciones de esta problemáticas que existen en torno al consumo de medicamentos.

De acuerdo con lo señalado por el profesional, los remedios “muchas veces se adquieren por recomendación de un tercero que generalmente no es ningún profesional de la salud. Muchas veces son adquiridos en la vía pública donde no se cumple con los estándares de almacenamiento o de trazabilidad”.

Asimismo, el profesional detalló que este tipo de acceso a productos relacionados con la salud conlleva importantes riesgos. “Al desconocer el origen de lo que se compra, se puede llegar a adquirir un producto adulterado, un medicamento falso, erróneo o sin efecto”, aseguró.

EL COMERCIO ILEGAL

Uno de los principales promotores del consumo desinformado y riesgoso de medicamentos es el comercio ilegal de estos. Al respecto, Gonzalo Valladares, junto con asegurar que se ha presenciado esta actividad ilícita dentro de la comuna angelina, entregó recomendaciones a la comunidad.

“Es importante señalar, primero, no comprar medicamentos que se estén vendiendo en lugares no autorizados. Del punto de vista sanitario, son medicamentos que no sabemos su origen, no conocemos la cadena de frío de aquellos que eventualmente la requieren. La mejor forma de erradicar este tipo de comercio es no comprando. Existen lugares autorizados para ello como las farmacias”, afirmó.

“El otro tema es denunciar, estamos obligados como comunidad a denunciar cuando vemos un delito. Y la denuncia se hace a la Seremi de Salud, puede ser directamente con ellos o a través de establecimientos de salud donde se pueda estampar una denuncia en la OIRS (Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias)”, complementó.

COMERCIO ESTABLECIDO Y MEDICAMENTOS GRATUITOS

Es importante señalar que actualmente en Chile las personas que más utilizan medicamentos son los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, y ellos tienen asegurado su tratamiento en el sistema público de forma gratuita. Sin embargo, el acceso a medicamentos gratuitos suele ser cuestionado por algunas personas.

En ese sentido, Marta Aravena, directora comunal de Salud de Los Ángeles, declaró que “existe una creencia de que el medicamento por ser gratis no es bueno, pero el medicamento que se entrega en las farmacias y en los establecimientos de atención primaria es tan bueno como cualquier otro medicamento que se pueda comprar en el comercio particular establecido”. “Existen químicos farmacéuticos que trabajan resguardando que los medicamentos se conserven de buena forma”, complementó Luis Vidal.

A su vez, en caso de dudas, el químico expresó que: “El acceso a un profesional, como un químico farmacéutico, es más rápido, quizás, que a un médico. Por lo mismo le diría a la comunidad que consulten con su farmacéutico, ya sea en una farmacia privada, en la farmacia de su Cesfam, en la farmacia de su hospital. Consulten cuando tengan dudas respecto al uso de los medicamentos”.

Por último, Marta Aravena, reconoció que: “Hay que hacer mayores estudios con respecto al mal uso de los medicamentos. Creo que estamos al debe como Salud, ya que hay que considerar que es un importante gasto público (…) Debemos generar algunas políticas locales que apunten a revisar, fiscalizar, controlar y educar.

