El long covid o covid persistente: Una realidad poco visibilizada

Para muchos, un contagio por coronavirus, independiente de su variante, puede parecer un simple resfriado. Y es que la ventaja que otorgan las vacunas (reducción de cuadros graves) contra esta enfermedad ha permitido que las personas y las autoridades flexibilicen las medidas de prevención de contagios. Ese es el caso de la implementación de la fase de apertura en todo el territorio nacional.

No obstante, hay casos en que el contagio por Covid-19 se extiende más allá de las primeras dos semanas comprendidas como ‘normales’ y pasan a generar molestias o síntomas persistentes en los pacientes.

“El concepto de long covid o covid prolongado se refiere a síntomas persistentes después de dos semanas de haber presentado un cuadro Covid-19. Estos síntomas son variados y pueden ser del tipo de fatigabilidad, falta de aire, alteraciones de la memoria, alteraciones del ánimo, dolores musculares y una variedad de otros síntomas que se han ido describiendo (…) Tiende a ser un poco más frecuente en mujeres y puede durar semanas o meses”, detalla a diario La Tribuna Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián e Infectólogo de Clínica Universidad Los Andes.

De acuerdo con el experto, “es muy importante entender que el covid prolongado no tiene que ver con la gravedad del cuadro inicial, ya que, pueden haber sido cuadros leves o cuadros más severos y dejar estos síntomas”. Mientras que en el caso de un cuadro grave de coronavirus este puede dejar secuelas, en el caso de un covid prolongado existe la presencia de síntomas no tan graves que tienden a desaparecer en el tiempo.

Pérez deja a consideración de los lectores que: “Es importante consultar al médico para que el determine si se trata de un covid prolongado, alguna secuela u otra enfermedad. Porque cabe la posibilidad de que pueda tratarse de otro problema de salud que requiera un estudio y tratamiento distinto”.

UNA EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA

Paola Ortiz es concejala de la comuna de Los Ángeles. Sin embargo, en esta ocasión conversó con diario La Tribuna en su condición de paciente Covid-19, puesto que mantiene síntomas respiratorios que coinciden con las definiciones planteadas para un cuadro de long covid.

Según comenta Ortiz, “nos cuidamos mucho como familia, en especial durante el periodo más álgido de la pandemia. Lamentablemente después de dos años me contagié por primera vez (…) Lo bueno es que tenía mi esquema de vacunación completo al momento de contagiarme”.

Los síntomas comenzaron el lunes 05 de septiembre, por lo que, decidió realizarse un test PCR. “Al día siguiente me tomé un PCR el cual evidenció que estaba positiva a Covid-19 (…) La primera semana de aislamiento mantuve los síntomas que todas las personas que tienen sus vacunas perciben. Básicamente mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, pero nada más allá”, relata.

Fotografía de archivo.

Hasta el momento, el cuadro no implicaba mayores consideraciones, no obstante, las cosas comenzaron a preocupar a Ortiz. “Transcurridos siete días después del PCR comencé con un síntoma respiratorio, que era algo que no me esperaba y, por supuesto, no quería que pasara”.

Desde ahí, añade, he estado un aproximado de cinco semanas con reposo médico en la casa, producto de una apnea, que es una falta de aire que me impide respirar normalmente (…) Lo que más me tiene intranquila es que se extiende por un tiempo indeterminado”.

Frente a esta realidad poco visibilizada, la concejal decide entregar un mensaje a la comunidad angelina: “Tenemos que entender que el virus no ha pasado, seguimos en pandemia. Adaptarnos a una nueva realidad no quiere decir que bajemos la guardia (…) Entiendo que la gente puede estar aburrida de usar la mascarilla, pero en lugares de alta aglomeración debe seguir usándose. Por ejemplo, en la locomoción colectiva, en los colegios. Si bien es cierto el uso o no de la mascarilla no va a disminuir la carga viral que tengamos, sí va a disminuir la cantidad de contagios que tengamos y así ha quedado de manifiesto, porque en los últimos días en que se ha dejado de usar este elemento hemos tenido un aumento en los contagios”.

Paola Ortiz se refiere también a las autoridades de Salud. “En lo personal, creo que es un error haber aflojado con el tema de las mascarillas. No estoy de acuerdo con haber decretado el término de la obligatoriedad de la mascarilla en lugares de alta aglomeración de público. Está comprobado que la mascarilla nos protege no tan solo del Covid-19, sino también de otras enfermedades (…) Aún cuando las autoridades habían decretado el tema de no seguir usando mascarilla. Yo decidí seguir usándola en todo lugar”, concluye la concejala de la comuna de Los Ángeles.

