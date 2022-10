Alertan de preservativos masculinos defectuosos entregados a la población

Nuevamente el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria por preservativos masculinos defectuosos.

Según detalló el organismo, son 46 lotes de preservativos de la marca china Suzhou Colourway New Material Co., LTD que serán retirados del mercado.

No obstante, solo cinco han sido identificados con defectos de calidad: 2107012, 2107022, 2107102, 2107122, 2107122 y 2107312.

Al respecto, el ISP pidió a los centros de salud que cuenten con estos preservativos detener su distribución. En el caso de la población general que pueda haber adquirido uno de estos preservativos, se solicitó no usarlos y devolverlos al recinto donde fueron adquiridos.

REVISA EL LISTADO DE LOTES COMPLETO:

2107012, 210722, 2107102, 2107122, 2107132, 2107032, 2107042, 2107052, 2107062, 2107072, 2107082, 2107112, 2107142, 2108012, 2108022, 2107092, 2109012, 2110012, 2110022, 2110032, 2110042, 2110052, 2110062, 2111012, 2111022, 2111032, 2111042, 2111052, 2111062, 2111072, 2111082, 2112012, 2112022, 2112032, 2112042, 2112052, 2112062, 2112072, 2112082, 190920, 190929, 191101, 191120, 191920, 200905 y 2100072.