A Concepción fue derivado el primer caso de Viruela del Mono registrado en Los Ángeles

Un hombre, de 26 años, se convirtió en el primer caso confirmado de Viruela Símica en Los Ángeles, según informó el Instituto de Salud Pública de Chile, a través de la Seremi de Salud Biobío. El paciente, de nacionalidad extranjera, reside habitualmente en la capital provincial, pero terminó siendo trasladado hasta una residencia sanitaria en la comuna de Concepción.

De acuerdo con el delegado provincial de la Seremi, Cristóbal Vidal, el hombre al presentar diversos síntomas asociados a la enfermedad, acudió durante la jornada del domingo 18 de septiembre hasta el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz para ser atendido a la brevedad.

Una vez en el lugar, “se realizó el aislamiento de manera oportuna y se tomó el examen correspondiente, el mismo que fue enviado al Instituto de Salud Pública. Mientras que al paciente se le derivó a aislamiento en una residencia sanitaria” durante el mismo domingo.

“Desde que se notifica la sospecha nuestro equipo de biología de la Seremi de Salud ha procedido con la investigación epidemiológica y ha determinado los contactos de alto riesgo”, complementó la autoridad de Salud que, además destacó que este es el primer caso de Viruela del Mono registrado en la provincia de Biobío, no obstante, es el “número 15 confirmado en la región”.

En ese sentido, es importante destacar que la enfermedad arribó hasta la región del Biobío el pasado 22 de agosto, cuando un hombre, de 41 años, fue diagnosticado dentro del Hospital Las Higueras de la comuna de Talcahuano. Mientras que, a nivel nacional la Viruela Símica, registró el primer contagio el 17 de junio de 2022.

De esta forma, y considerando el periodo que se extiende desde la llegada de la enfermedad hasta el 19 de septiembre, el Ministerio de Salud ha informado que han registrado un total de 783 casos confirmados, dos casos probables, 356 casos descartados y 348 casos de alta.

DETALLES ACERCA DE LA ENFERMEDAD

La Viruela del Mono, según la Organización Mundial de la Salud, “es una enfermedad causada por un virus. Se trata de una infección vírica zoonótica, lo que significa que puede propagarse de los animales al ser humano. También puede propagarse entre seres humanos e igualmente pasar del medio ambiente al ser humano.”.

De acuerdo con Loreto Twele, infectóloga y académica de la carrera de Medicina de la U. San Sebastián, su transmisión puede ser a través de secreciones, gotas de saliva o relaciones sexuales. “Siendo los principales grupos de riesgo las personas que están en contacto directo con los animales, en este caso los monos, u personas que están en contacto directo con fluidos de personas infectadas”, detalló en su momento la profesional.

En cuanto a su duración, esta suele ser una enfermedad autolimitada, es decir, que cede espontáneamente al cabo de un par de días. Sin embargo, en ciertos casos se puede agravar y presenta síntomas que duran entre 14 y 21 días. “Los casos graves se producen con mayor frecuencia entre los niños y su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de las complicaciones”, señaló el Ministerio de Salud.

DIAGNÓSTICO EN CHILE

Tal como se realizó con el primer caso confirmado de Viruela del Mono en la provincia de Biobío, el Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Epidemiología, inició sus protocolos de vigilancia según las recomendaciones internacionales.

Las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria comienzan con la confirmación del caso sospechoso, la cual se realiza a través del test PCR. En caso de que el paciente dé positivo, se inicia la alerta respectiva a la red nacional de epidemiología, lo que deriva en el inicio de la vigilancia y el aislamiento preventivo del paciente.

Finalmente, el Minsal ha decretado las siguientes recomendaciones para prevenir el contagio de esta enfermedad: Evitar el contacto cercano, piel con piel, con personas que tengan lesiones que se parezcan a la Viruela del Mono – No besar, abrazar ni tener relaciones sexuales en saunas, clubes, fiestas sexuales privadas y públicas, discoteques o eventos masivos – No utilizar objetos y utensilios que haya usado una persona con la enfermedad como cubiertos, tazas, ropa, toallas, sábanas, etc. – Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar alcohol gel, especialmente antes de comer o tocarse la cara y después de ir al baño.

