A poco más de tres meses de su entrada en operación, los usuarios del Cesfam Norte Dr. Atilio Almagiá Pereira expresaron su conformidad con el funcionamiento que ha tenido Telesalud, estrategia de gestión remota de la demanda que optimiza y prioriza las solicitudes de la población para entregar atenciones de manera más eficaz.

En un breve conversatorio con beneficiarios del establecimiento, éstos concordaron en que el nuevo sistema digital en línea, que partió como plan piloto del Ministerio de Salud, a nivel nacional, en este recinto de atención primaria, ha marcado un cambio positivo en la forma de acceder a las prestaciones requeridas, siendo un aporte para ellos, resumió Álvaro Basualto, director del Cesfam Norte.

“Durante todo este tiempo hemos tenido que generar una gestión para poder otorgar esa respuesta a la población, en lo cual nosotros sentimos que ha sido de una manera adecuada; claramente, la comunidad tiene que entender que el ‘Telesalud’ no es tan solo entregar una hora, sino que es entregar una hora de acuerdo a las necesidades de la población”, declaró.

CAMBIANDO PARADIGMAS

No más traslados innecesarios ni filas a tempranas horas de la mañana, con los consiguientes ahorros de tiempo y de dinero; nuevos aprendizajes tecnológicos e, inclusive, una mejor relación con su centro de salud fueron algunos de los beneficios identificados por los participantes en esta actividad.

Nora Riquelme (84), vecina del sector Rarinco – Tucumán, recordó que nunca es tarde para aprender y que, gracias a la guía de los facilitadores del Cesfam, ya sabe cómo solicitar su atención a través de esta vía lo cual ha sido muy bueno para ella y para su entorno familiar.

“De primera, como todo, cuesta un poco, pero así he ido aprendiendo y por eso estoy muy contenta. Porque le facilita la atención médica a uno, porque ya no tiene que estar viniendo temprano, porque al venir nosotros conseguimos un vehículo para poder llegar acá, hay que estar pagando un vehículo, mientras que así uno lo puede pedir desde la casa y vengo solamente cuando me dan la hora, a la atención médica solamente”, expresó.

Por su parte, Petronila Pulgar (75), también del área rural, reconoció que no le ha sido fácil aprender a utilizar esta herramienta, pero gracias a su hija ha logrado avances y espera, en un futuro próximo, poder realizarlo de forma más autónoma.

“Ya estamos usándolo, sin ir más lejos ahora me citaron por la llamada que me hizo ella con este sistema y resultó todo regio, rápido, sobre todo me sirve mucho porque vengo del campo. Si no tengo que madrugar, a las 7 de la mañana no tengo locomoción en el campo, por lo tanto, es más difícil para mí venir a acá a pedir hora”, afirmó.

Hasta el momento, al recinto de salud han ingresado por la plataforma virtual alrededor de 3.300 solicitudes, desde el 28 de mayo, la mayor parte de ellas para atención médica. En lo que queda de 2022 y en los primeros meses de 2023 los restantes centros de salud familiar de Los Ángeles también incorporarán esta estrategia remota a su gestión.

