Trabajadores del PreUnic Los Ángeles protestaron por condiciones laborales

Durante esta mañana, trabajadores del local PreUnic ubicado en calle Colón, número 476, realizaron una manifestación frente al local comercial, producto de distintos temas contractuales que afirmaron, los estarían afectando considerando la situación económica a nivel país.

Uno de los voceros de los trabajadores movilizados, Jonathan Bastidas, explicó en conversación con Radio San Cristóbal que “esta manifestación nace después del fracaso de la negociación que tuvo el Sindicato Interempresa Maticard Preunic a nivel nacional con la gerencia de la empresa SB. Por eso como sindicato buscamos que la empresa se ponga la mano en el bolsillo”. “Nuestro eslogan es “PreUnic sin maquillaje. Siendo una empresa de belleza y maquillajes, esa belleza no se ve en ninguno de los trabajadores, ni en los bonos de colación y movilización que estamos peleando”, criticó Bastidas.

TRABAJADORES DICEN QUE SUELDOS NO SE CONDICEN CON PANORAMA ECONÓMICO ACTUAL

El trabajador de PreUnic detalló que “nosotros tenemos un bono de colación de 9.000 pesos para todo el mes y un bono de movilización de 3.000 pesos. En esta sucursal tenemos personas que vienen de pueblos aledaños a Los Ángeles, adultos sobre los 50 años, madres solteras y dueñas de casa”. “La locomoción ha subido, con un precio de tramo corto en la ciudad de Los Ángeles en 700 pesos y en la noche sobrepasa los 1.000 pesos”, graficó Johnatan Bastidas.

En segundo punto, el trabajador de PreUnic lamentó el hecho de que “cualquier negociación con la empresa ha fracasado. Nosotros somos parte del Sindicato Interempresa Maticard Preunic, donde la empresa se negó a la última negociación que hubo, después de un periodo de dos meses decidió no considerar ni una de las justas demandas que he mencionado”. “Nosotros votamos huelga para forzar una negociación, que la empresa no consideró una buena idea, riéndose de nosotros y ofreciendo un bono de dos millones de pesos para todos los socios, que son menos de 6.000 pesos por cabeza después de dos meses de negociaciones”, continuó Johnatan Bastidas.

CAMBIO EN POLÍTICA DE PAGOS AFECTA A TRABAJADORES EN DISMINUYENDO SUS INGRESOS

El vocero de los trabajadores movilizados agregó que “esta empresa ha hecho una campaña del miedo a nivel interno, generando incertidumbre por intermedio de nuestra jefa”. Sobre el resultado que esperan con la protesta, el vocero del sindicato detalló que “nosotros esperamos que la movilización aumente al menos 1.000 pesos por día. También queremos mencionar que estuvimos tres semanas sin aire acondicionado en pleno en invierno y aquí trabajan muchas personas de edad”. “Otro problema es que con el fin de las restricciones por la pandemia, Salcobrand, dueña de PreUnic, cambió su política de costos, disminuyendo la cantidad de productos y subiendo su precio, afectando obviamente a los clientes y a los trabajadores”, dijo el representante de los trabajadores sindicalizados.

Bastidas explicó que “vender menos productos a mayor costo le permite a la empresa recuperar sus utilidades, pero resulta que al 80 por ciento de los trabajadores se les paga una comisión por unidad vendida, lo que significa que recibirán menos ingresos, mientras empresas PreUnic sigue manteniendo su rentabilidad intacta”. “Estamos esperando una respuesta que tiene que llegar y dependiendo de esa, junto al sindicato de Santiago veremos los paso a seguir. Posiblemente van a haber más manifestaciones y marchas”, adelantó el representante de los trabajadores de la tienda. “PreUnic es belleza por fuera, pero por dentro los trabajadores están pasando malos ratos, especialmente las personas de edad y quienes tienen hijos que mantener”, finalizó Bastidas.