Camionero se recuperó de un infarto gracias a hospital angelino

A nivel mundial durante agosto se conmemora el Mes del Corazón, instancia que busca reforzar la alerta ante enfermedades cardiovasculares y sus cuidados. Patologías como el infarto al miocardio y los accidentes cerebrovasculares son las más letales.

Según cifras del Ministerio de Salud, en nuestro país estas patologías representan un 30 por ciento de las defunciones, siendo la primera causa de muerte en hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 50 años.

En el Complejo Asistencial de la comuna de Los Ángeles, diariamente se reciben pacientes en estas condiciones. Es el caso de Patricio Fuentes, un camionero forestal de 57 años, con más de una década de experiencia en el rubro, quien sufrió un infarto agudo al miocardio.

Según recuerda, “me encontraba en el trabajo, se me apretó mucho el pecho y con el tiempo fue algo que no podía soportar. Vine a ver médico, y mi diagnóstico fue que tenía tapadas las arterias, estuve tres semanas hospitalizado donde me estabilizaron antes de ser trasladado a Concepción para la cirugía”.

“Soy un afortunado de llegar a este hospital, porque fue en el momento preciso y con los profesionales adecuados, o sino no la estaría contando. Muchas veces se tiene el estigma que en los hospitales públicos la atención es mala, sin embargo, todo lo que pasé aquí fue de primer nivel, siempre voy a estar agradecido de todos, desde las personas que trabajan en la entrada, hasta los doctores y las enfermeras. He tomado esto como una segunda oportunidad de vida, yo soy bien creyente y ahora no puedo desaprovechar mi vida”, narró emocionado.

En la UCI de Cardiología del recinto fue atendido por un equipo multidisciplinario de profesionales, ente ellos, Pablo Hermosilla, enfermero del servicio, quien sostuvo que “don Patricio ingresó por un infarto, el cual fue diagnosticado en el Servicio de Urgencia y derivado a la Unidad de Hemodinamia para los estudios respectivos, arrojando la obstrucción de arterias lo cual es grave, y requería soporte quirúrgico por lo que fue derivado a Concepción, donde se operó, para posteriormente ser retornado a nuestro hospital para su recuperación”.

Por su parte, la kinesióloga de la Unidad Critica Cardiológica, Carolina Muñoz, indicó que “el paciente ingresó a un protocolo de pre-habilitación cardiaca, el cual estamos implementando desde principios de este año, y consiste en prepararlo de manera física para la cirugía, esto involucra ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza y la función pulmonar”.

Tras la cirugía, el paciente entró a rehabilitación, proceso que consistió en entrenamiento muscular de las piernas y brazos, “ya que el corazón funciona como una bomba que ejerce presión en base a la demanda, si el paciente está en reposo mucho tiempo, el corazón hace poco esfuerzo y se va atrofiando, entonces lo que se busca es mantener al órgano exigido para que esté rehabilitándose constantemente” concluyó Muñoz.

En la actualidad, Patricio Fuentes se encuentra de alta con controles médicos, con manejo farmacológico y en la etapa de recuperación y rehabilitación cardiaca.

Por último, ambos profesionales del Complejo Asistencial, indicaron que los síntomas más evidentes de una enfermedad de este tipo son, el dolor agudo al pecho con la sensación de tener un peso que lo aplasta. También es posible que la persona sufra un dolor en el pecho que se extiende a uno o a los dos brazos (izquierdo), como también que el dolor se extienda hasta el cuello o mandíbula. Por ello, la recomendación es que, si sufre algunos de estos síntomas, debe consultar en el servicio de urgencia más cercano.

