La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa que afecta mayoritariamente a niños y niñas menores de cinco años. Esta afección es provocada por el virus de la polio, más conocido como poliovirus, y se puede transmitir de persona a persona.

Aunque está catalogada como una enfermedad incurable, que puede atacar el sistema nervioso provocando en ciertos casos una parálisis e incluso la muerte, se puede prevenir con una vacuna, disponible desde 1955 gracias al trabajo del científico estadounidense Jonas Salk.

El primer brote documentado de esta enfermedad fue en Estados Unidos, específicamente en 1894, cuando en el estado de Vermont 18 personas perdieron la vida y 132 contagiados quedaron con una parálisis permanente.

Sin embargo, según investigadores “existe evidencia de que se trata de una enfermedad muy antigua, siendo casi seguro que fue conocida por los egipcios, 1600 a.C., pues en los bajos relieves descubiertos en la pirámide Zakkar, se destacan esculpidos claramente en piedra, jóvenes con las secuelas de la enfermedad”.

Si llegamos a la actualidad, su presencia está confinada a tan solo dos países, Afganistán y Pakistán. No obstante, hace menos de una semana se registró, por primera vez en casi una década, un caso en el estado de Nueva York, en Estados Unidos.

Esto, como era de esperarse, causó preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades quienes terminaron por asegurar que el paciente portaba el virus de la polio Sabin tipo 2 revertante, es decir, que la persona en cuestión recibió la vacuna antipoliomielítica oral (OPV), que ya no está autorizada ni se administra en Estados Unidos, puesto que desde el 2000 se optó por la vacuna IPV.

Rotary Club, organización repartida por diferentes partes del mundo, ha sido una de las principales entidades en trabajar por la eliminación de la polio a nivel global. Sin ir más lejos, son parte de los fundadores de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, cuya labor ha sido fundamental para reducir en un 99,9 por ciento los casos de esta enfermedad.

Al respecto, diario La Tribuna conversó con Fernando Meier Wolf, integrante del Rotary Club Ainil Valdivia, para conocer desde su perspectiva lo que ha significado a través de los años desarrollar campañas para hacer frente a la temida poliomielitis.

“Yo lucho contra la polio, primero, porque soy rotario y segundo, porque contraje polio cuando era niño. Soy un sobreviviente de la poliomielitis (…) El año 1958 contraje la polio cuando estaba por cumplir un año. Y fue producto de que no me vacunaron. Yo vivía en una isla al sur de Chile, cerca de Chiloé, y ahí no llegó la vacuna”, señaló Meier.

“Cuando me contagié tuve parálisis, pero gracias a Dios y a los tratamientos sobreviví con secuelas menores (…) Logré caminar a los seis años”, complementó el rotario, quien aseguró, además, que a raíz de aquella vivencia su lucha contra la enfermedad se vio potenciada.

Con respecto a la labor que desarrolla la organización, Meier detalló algunos números relevantes. “Rotary ya hace 36 años que lidera la coalición mundial que combate el poliovirus a través de la vacunación, con la inmunización con vacuna para que la polio se erradique en el mundo (…) Desde el año 1985 que Rotary International está liderando esta campaña de inmunización global. Es una campaña muy larga frente a un enemigo muy poderoso”, aseveró.

Al mismo tiempo, evidenció lo que a su parecer es una realidad. “¿Cuándo nos hemos dado cuenta de lo mortales que pueden ser los virus? Cuando tuvimos la llegada del Covid. Ahí todo el mundo se enteró que un virus puede diezmar a una sociedad. Pero si nos vamos a los inicios del siglo 20, cuando no existía vacuna contra la polio, ésta igual diezmó el mundo”, expresó.

Por otra parte, el rotario enfatizó en lo importante y considerable de los esfuerzos que han hecho como organización a nivel mundial, todo con el objetivo de cumplir la tan anhelada meta de eliminar este virus del planeta.

“Hay que crear conciencia de que mientras haya un caso de poliomielitis en el mundo entero, la polio puede volver. Es un deber para todo rotario luchar contra el poliovirus y, al mismo tiempo, comunicar a la sociedad este tremendo flagelo” Fernando Meier Wolf, integrante del Rotary Club Ainil Valdivia

Finalmente, dejó en claro que la campaña continúa. “Si nosotros logramos erradicar el virus de la polio de la faz de la tierra se va a estar haciendo lo que se hizo con la viruela, que ya se eliminó. Terminar con la poliomielitis sería un hito histórico que recordarían en los próximos dos mil años”, concluyó.

