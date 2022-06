Cirujano plástico del Hospital de Los Ángeles relató sus primeras labores en la ciudad

“Siempre recuerdo lo que mencionaba un profesor, que lo que hace la cirugía plástica es entregar autoestima. Y mejorando la autoestima, mejora también la salud mental y mejora la persona como un todo”. Dr. Javier Torres, cirujano plástico.

Para muchos, el nombre del doctor Javier Torres Martínez parecerá desconocido. Sin embargo, luego que el médico culminara una subespecialización en Cirugía Plástica durante tres años de estudio, se ha convertido en el primer profesional perteneciente al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz en ser especialista en esta área de intervención.

Por lo mismo, el actual cirujano plástico, quien retornó al hospital angelino el pasado 1 de junio, conversó con radio San Cristóbal para dar cuenta de todas las acciones y desafíos que se han presentado en los primeros días de labores dentro del recinto.

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA

Torres detalló su enfoque dentro del Complejo Asistencial a la hora de realizar procedimientos quirúrgicos. “La principal labor en el hospital va a ser la cirugía reconstructiva, es decir, aquellas cirugías en la que haya un defecto de cobertura, por ejemplo, en la que falte un pedazo de piel (…) Además de eso, también tenemos las secuelas funcionales que puedan tener algunos procedimientos, como cicatrices, retracciones o algún tipo de deformidad”.

No obstante, las funciones que desempeñará no se quedan ahí, puesto que existen otras patologías que no son muy conocidas, las cuales también serán abordadas. Frente a esto, el profesional señaló que “la idea es empezar a darlas a conocer, socializarlas con la provincia, para que en la medida que las personas se sientan afectadas por estas dolencias, se acerquen y puedan ser resueltas”.

Adelantó que “vamos a tomar a los pacientes que estén en una especie de ‘lista de espera de cirugía plástica’ y empezar a resolver sus problemas; y por otra parte, diseñar un programa con el Servicio de Salud para que la gente se entere de las diversas patologías que pueden estar padeciendo, y que quizás asumen que es normal, cuando no lo es”.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Por otra parte, Torres detalló cómo se atendían ciertos pacientes antes de contar con un profesional de su tipo. “En algunos casos, como en quienes han sufrido quemaduras, como a nivel nacional tenemos un buen programa GES de resolución de quemados. Nunca hubo un gran conflicto en ese tema, porque el paciente se hacía su manejo en el hospital y después se trasladaba al centro de quemados GES que correspondiese. Sin embargo, en el resto de las patologías muchas veces quedaban con secuelas por el resto de su vida (…) Ahora tenemos la posibilidad de resolverlo y que esa persona tenga una calidad de vida, una funcionalidad de vida mucho mejor, y que le permita incluso, si es necesario, reincorporarse a su vida laboral”, enfatizó.

En relación a sus funciones y acciones más recientes, el doctor dio cuenta de los procesos a corto plazo que se han ido desarrollando a tan solo 23 días de su retorno al Complejo Asistencial. “Hemos resuelto varios pacientes estas semanas. Estamos en proceso de resolución de otros, principalmente secuelas de quemaduras o quemados (…) Todas las técnicas un poco más avanzadas ya se están aplicando”.

“La segunda parte, que es la que estamos abriendo ahora, es empezar a atender a los pacientes de la atención abierta del hospital (…) Resolviendo a pacientes que estaban dando vuelta desde hace mucho tiempo con diversas dolencias”, agregó.

Asimismo, Torres señaló que a futuro se implementarán nuevas decisiones. “Los objetivos que quiero empezar a desarrollar a partir del próximo mes es empezar a abrir ya toda la atención a los hospitales de la familia y la comunidad, a través de telecirugía para apoyar las dudas que tengan acerca de curaciones. Y una vez consolidado ese punto, nos abriríamos a la atención primaria en los Cesfam de toda la provincia, también con telecirugía (…) Permitiendo que los pacientes que son de otras comunas, eventualmente no tengan que venir aquí para una atención, sino que puedan ser evaluados por telecirugía en la medida”, añadió.

LARGO CAMINO RECORRIDO Y POR RECORRER

Los años de preparación que le permitieron a Torres llegar a donde está, sin duda han sido extensos. “Son siete años de estudio de medicina, después tres años de especialización en cirugía y después dos a tres años de subespecialización en cirugía plástica. O sea, estamos hablando de doce a trece años en total de formación. En mi caso, entre cada una de las etapas fui descansando un poco para poder prepararme, pero igual existen colegas que estudian todo de corrido”.

Finalmente, y con miradas hacia el futuro, el profesional contó que siempre está al tanto de algún nuevo cirujano plástico que pueda ingresar a contribuir en su tarea. “Siempre estoy sondeando la posibilidad de que algún colega formado o algún cirujano plástico quiera o desee venir a trabajar al hospital o a la provincia. Y en ese sentido ya tenemos dos colegas, uno cirujano y otro en formación, que en el corto plazo se podrían adherir al equipo para empezar a capacitarlos en cirugía plástica, para que en un par de años más puedan ir a formarse como cirujanos plásticos y volver a trabajar acá”, concluyó.

REVISA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:

