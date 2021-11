Las mujeres con menos educación sufren más violencia obstétrica

Un 27% son mujeres rurales, las que no tienen acceso a las mismas oportunidades que tienen las mujeres que viven en las capitales regionales y un 66,3% de éstas mismas mujeres no cuentan con educación media formal completa.

En el mes de la no violencia contra las mujeres, PRODEMU, (Promoción y Desarrollo para la Mujer) busca educar, sensibilizar y humanizar el parto, transformándolo en uno consciente, respetado e informado. Esto en alianza con el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Chile) y en el marco del Proyecto de Ley sobre parto respetado que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso. Según las cifras recabadas por OVO Chile, se muestra que el 56,4% de las mujeres señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto y que más de la mitad de las mujeres chilenas han sufrido violencia obstétrica.

¿Qué es la violencia obstétrica? Se trata de una violencia oculta. Son las burlas, mal trato, insultos y abandono a la mujer durante el parto. Según la OMS es la violencia ejercida por profesionales de la salud hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio.

Es una violencia de género que está normalizada y que es transversal al estrato socioeconómico. Sin embargo, esta agresión psicológica y física durante la atención de la gestación, preparto, parto, postparto, se da más en mujeres con menos educación, en pobreza multidimensional, mujeres rurales y zonas alejadas.

“En momentos cruciales e importantes para las vidas de las mujeres, necesitamos saber nuestros derechos. Al parir nos sentimos vulnerables, desde que entramos al centro medico. Durante el trabajo de parto, las mujeres podemos experimentar sentimientos de miedo, ansiedad, inseguridad y por eso queremos informar a todas las mujeres de Chile sobre este tipo de violencia y sus derechos para tener un parto consciente”, explica Paola Diez, Directora Nacional de PRODEMU.

PRODEMU trabaja con más de 27.000 mujeres al año, de éstas, según el Centro de Estudios de Género de PRODEMU, sólo un 14% de ellas tiene educación básica completa. Cifras alarmantes, puesto que de acuerdo a OVO las mujeres con educación básica incompleta declaran haber vivido en un 58% la represión de expresiones de dolor y emociones al momento de parir. OVO también confirma que los estándares de cuidado son peores en las experiencias de parto de mujeres de niveles educacionales más bajos y de aquellas más jóvenes.

“Nosotros hacemos un llamado a conocer este tipo de violencia de género, educar al cuerpo médico, como matrones, matronas, doctores, doctoras y a las mujeres de nuestro país. Este tipo de violencia se genera en un contexto donde las mujeres no poseen suficiente información sobre sus derechos sexuales y salud reproductiva. Se sienten minimizadas frente al cuerpo médico ya que hay una asimetría de poder “, explica Paola Diez y enfatiza en la “importancia que tiene que las mujeres conozcan sus derechos a decidir y vivir libremente su vida reproductiva, y acceder a, por ejemplo, la decisión de tener hijos/as y cuántos tener, acceder a atención obstétrica y a métodos anticonceptivos en caso de requerirlos”.

Michelle Sadler, Directora Ejecutiva de OVO Chile señaló que “Para nosotros como Observatorio de Violencia Obstétrica, es un gran paso que desde una fundación del estado como PRODEMU, visibilicen la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género. Como organizaciones de la sociedad civil hemos visto que en los últimos años hay un interés real por hacerse cargo del tema y buscar soluciones que vayan en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Todas merecemos una atención digna y de calidad en el parto, y tenemos esperanza de que con este tipo de trabajo colectivo nos estamos acercando a esa meta. Esperamos que pronto podamos tener Ley de parto respetado y con esta campaña poder llegar a más personas para prevenir esta violación a los derechos humanos de las mujeres”.

PRODEMU capacita en derechos fundamentales de las mujeres para que sean autónomas. Pero, según las cifras del Centro de Estudios de PRODEMU, un 39,8% de ellas, no tienen educación media completa, lo que las hace estar vulnerables a este tipo de violencia oculta. Por otro lado, un 27% son mujeres rurales, las que no tienen acceso a las mismas oportunidades que tienen las mujeres que viven en las capitales regionales y un 66,3% de éstas mismas mujeres no cuentan con educación media formal completa. PRODEMU trabaja con mujeres que en general ganan menos del sueldo mínimo lo que incrementa la inequidad en la atención del parto.

“Estas cifras son las que nos impulsan a promover y levantar este tema en la sociedad. Conocer a la mujer con que trabajamos, a través del Centro de Estudios, nos hizo ver la necesidad de informar los derechos a las mujeres en violencia obstétrica”, finalizó Diez.

En PRODEMU se busca informar y formar a las mujeres en sus derechos y este es el objetivo de la campaña. Existe la pertinencia territorial, estamos en 56 provincias y con esta presencia se quiere llegar a cada rincón de Chile promoviendo los derechos que tienen las mujeres, independiente de su situación social, educación, cultura o etnia, a un parto consciente y respetado, reparando así las asimetrías que existen respecto al acceso a la información respecto a estos temas.