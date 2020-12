Jorge Rivas: “Lo importante es tratar de salvar la vida de los vecinos”

En medio de la pandemia y la necesidad de cuidar la salud de las personas en situación de discapacidad y de las personas de la tercera edad, la Municipalidad de Mulchén contrató un operativo de 100 ecografías que fueron en directo beneficio de los vecinos y vecinas más vulnerables de la comuna.



La idea fue llegar hasta las casas de quienes más necesitaban de los exámenes, pero además, conscientes del impacto del Coronavirus en la suspensión de exámenes en el sistema público, es que el municipio donó el 50 por ciento del total de beneficios al hospital de Mulchén, colaborando con ello a reducir la lista de espera, que hoy avanza más lento de lo normal como consecuencia de la crisis sanitaria.



En este sentido, el alcalde de los bureanos, Jorge Rivas, no solo valoró el programa, sino que resaltó la solidaridad y conciencia social de los profesionales que lograron presentar una idea de trabajo de bajo costo con una alta rentabilidad social.



Desde la empresa, el tecnólogo médico, responsable en terreno del trabajo, resaltó que nadie se debiera hacer millonario con la salud de los chilenos y que la idea es ayudar a rebajar las listas de espera, y con ello salvar vidas.

CASA A CASA PARA SALVAR VIDAS



Sentado en su oficina y con la entrega de las imágenes con los informes del médico radiólogo dentro de los sobres correspondientes, Jorge Rivas muestras su satisfacción, pues con un pasado de servicio en el sistema de salud, sabe y conoce la importancia de exámenes que pueden salvar vidas.

Así, Rivas relató a La Tribuna el trabajo contratado y la experiencia que lograron con FAZ, la empresa responsable.



“El objetivo de este operativo fue que las personas, sobre todo en situación de discapacidad o las personas mayores, adultos mayores, que estaban esperando una ecografía, que la necesitaban, no siguieran esperando y, por lo demás, pudieran ser tomadas estas ecografías en sus domicilios”, comenzó relatando el alcalde mulchenino.



Así, dijo Rivas, buscábamos “diagnosticar a tiempo alguna enfermedad compleja, o bien, descartar de plano que no hay complejidad en la salud de la gente. Pero si se detecta a tiempo, se puede hacer un tratamiento y mejorar la salud de los vecinos”.



Cuando se votó en el Consejo Municipal y se aprobó por unanimidad este operativo, como autoridades “estábamos conscientes de que se pueden salvar vidas. Mi pasado habla de haber trabajado muchos años en el hospital de Mulchén y en el área de la salud y, por lo tanto, sé lo importante que es que la gente se pueda realizar este tipo de exámenes”, explicó el líder político de los bureanos.



LA REALIDAD DE LA PANDEMIA



La suspensión de exámenes provocada por la llegada del Covid a Chile puede terminar en el agravamiento de pacientes que no se pueden hacer los exámenes, ya sea porque están postrados, son de la tercera edad o no tienen dinero para ello, de ahí que ir con el operativo hasta sus casas permita, lisa y llanamente, salvar vidas.



“Hay que buscar soluciones y en tiempo de pandemia, cuando la gente no puede salir de sus hogares, cuando los hospitales y los centros de salud están concentrados en atender la crisis sanitaria y por ello, lamentablemente, han quedado de lado otros procesos en salud, obviamente tenemos que solidarizar con nuestros vecinos y qué mejor que hacerlo con la orientación de los recursos municipales que van en directo beneficio de la salud de nuestros vecinos que lo necesitan y lo están esperando, a veces, por mucho tiempo”, recordó el alcalde.



Así, resaltó Rivas: “Nosotros entregamos el 50 por ciento de estas ecografías al hospital, porque sabemos que el hospital atiende la mayor cantidad de usuarios en la comuna, ellos tienen toda la atención primaria y por eso estamos conscientes de que ellos también están en listas de espera o que tienen muchas personas que están esperando estos exámenes”.



Por lo mismo, Jorge Rivas detalló que los principales beneficiados de un programa que podría volver son las “personas que están postradas, adultos mayores, a los que les pedimos que no salgan de sus casas, que se cuiden, y como nosotros les decimos eso, tenemos que hacer un esfuerzo, y a pesar de todo lo que hacemos como municipalidad, adicionalmente abrimos esta área de salud municipalizada”.

LOS PROFESIONALES



El equipo del operativo está compuesto por el médico radiólogo Julio Mac-Kines, el tecnólogo médico ecografista, Francisco Ahumada, y la asistente Lorena Cabezas, todos con alto sentido de la responsabilidad social, según reconoció el propio alcalde, Jorge Rivas.



“Acá hay solidaridad y conciencia social, porque efectivamente si uno revisa los valores y los compara desde lo que pide el equipo versus lo que vale en el mercado, sin duda que están muy por debajo de los precios que hoy se encuentran en la salud privada, y eso es una oportunidad para nosotros, que no tenemos grandes recursos, y de esos pocos recursos podemos destinar un monto no menor a 100 ecografías a un valor racional y módico, que radica en la conciencia social que hay por parte del equipo que trabajó”.



Al cierre, Rivas fue aún más claro para decir que se estudia la posibilidad de repetir la experiencia: “Lo importante es tratar de salvar la vida de los vecinos o prolongar su vida, y si esto resultó tan bien como va hasta ahora, nosotros por cierto que pensamos en implementarlo nuevamente y ojalá podamos llegar a más familias; hoy pudimos ayudar a 100, el día de mañana podríamos hacerlo con muchas más”.

EXÁMENES REALIZADOS



Ecografía abdominal

Hígado

Vesícula

Vía biliar

Riñones

Páncreas

Retro peritoneo

Grandes vasos (vitales)

Ecografía de tiroides

Ecografía pelviana masculina